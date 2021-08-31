Два дні музики й неймовірне піротехнічне шоу. Як в Івано-Франківської області пройшов музичний фестиваль UNDERHILL

До слова, генеральний спонсор фестивалю, будівельна компанія blago developer, — це інвестиційно-девелоперська компанія, яка вже понад 20 років працює на ринку нерухомості та є однією з найбільших на Прикарпатті. Всі проекти blago developer відповідають міжнародним стандартам екологічності та енергоефективності.

На сьогодні компанія реалізовує 21 проект. Ці проекти є гармонійно поєднаною екосистемою технологічних, інфраструктурних та емоційних проявів.

Як відомо, вперше фестиваль відбувся у 2019 році й цьогоріч вже вдруге зібрав сотні українців і гостей з-за кордону. Тут можна було почути співаків на будь-який смак: українські та європейські виконавці, поп-музика та сучасні музичні жанри.

Вдень виступали: MONATIK, Бумбокс, DOROFEEVA, NK, ВВ, ТНМК, Kalush, Tvorchi, Jerry Heil, гурт [O], Laganza. Під час виступу MONATIK гостей чекав ще й його несподіваний спільний виступ з Фаготом і Бумбоксом.

Нічна частина була не менш вражаючою: ATB, Ferry Corsten, NETSKY, Tube & Berger, JD Davis, Sagan, DJ Lutique, Probass, Malyar, Monastetiq, Helen&Boys, Kolya Liner та багато інших.

Крім музичної частини, організатори UNDERHILL традиційно підготували "пасхалки" — квест-сюрпризи для справжніх фанатів, а від спонсора blago developer була проведена гра Kiss cam з цікавими подарунками. Окремою "родзинкою" заходу стало світлове і піротехнічне шоу – для гостей підготували понад 30 хвилин салютів!

Фестиваль несе важливу місію – створення культурного простору, де збираються прогресивна та активна молодь, що є рушійною силою нашої нації. Генеральний спонсор blago developer теж підтримує цікаві проекти, сприяє реалізації творчих та спортивних заходів, розвиває західну Україну. Фестиваль UNDERHILL є одним із таких місць, де зустрічаються прогресивні молоді люди з різних куточків світу, щоб зарядитися неймовірною енергією. В цьому аспекті місія фестивалю та місія спонсора переплітаються.

Спеціально для гостей генеральний спонсор підготував локації з безкоштовними атракціонами, надувними гірками та солодощі. Також відвідувачі свята мали змогу відвідати ярмарки, фудкорти та поласувати їжею й напоями на всі смаки та взяти участь у різних активностях.

Окремо були організовані зони для гостей фестивалю з інвалідністю. А щоб відвідувачам було зручно доїжджати, організатори подбали й про регулярні маршрути від центру Івано-Франківська до самої вхідної зони фестивалю.

Додатково на території аеродрому функціонував кемпінг для тих, хто приїхав на фестиваль з наметом. Таким чином, організатори потурбувались про мешканців й гостей міста.

Загалом свято пройшло феєрично і залишиться надовго яскраву згадку. Усі присутні отримали неймовірний заряд енергії. За словами генерального директора blago developer Романа Коржака, компанія сприяє розвитку молоді, яка творить сучасний світ, тому й надалі буде підтримувати освітні та культурні заходи спрямовані на розвиток західного регіону та України.