Два дні тримав дружину під замком: деталі жахливого злочину в Херсоні

У Херсоні чоловік забив дружину до смерті (Колаж РБК-Україна)

Жінка два дні пролежала у квартирі зі зламаною щелепою і ребрами

У Херсоні чоловік два дні тримав під замком свою цивільну дружину і бив її. Як він зізнався пізніше в поліції, він перестав себе контролювати, коли дізнався про зраду. Подробиці трагедії повідомили у відділ комунікації поліції Херсонської області.

У четвер, 5 вересня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир вбили 44-річну жінка. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. У квартирі було виявлено тіло жінки з численними синцями та саднами. Як встановили експерти, у жертви була зламана щелепа, черепно-мозкова травма, а також перебиті всі ребра. Через травми у неї настав травматичний шок, який призвів до смерті.

У квартирі також було виявлено 48-річного співмешканця загиблої. Він розповів поліції, що два дні тому разом зі своєю цивільною дружиною випивав, а потім ліг спати. Дружина сказала, що їй потрібно до подруги і пішла.

Вранці, коли вона повернулася, між ними стався конфлікт, так як він намагався з'ясувати, де вона провела ніч і у відповідь почув, що вона йому зрадила.

У Херсоні чоловік до смерті забив дружину через зраду (Фото: Національна поліція)

За словами підозрюваного, після цих слів він перестав себе контролювати і почав її жорстоко бити руками і ногами. Потім він поклав її на ліжко, де вона провела два дні, але медичну допомогу викликати їй не став. Тільки, коли кохана перестала дихати, він подзвонив медикам, але було вже пізно.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому висунуто підозру у ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). На даний момент він поміщений в слідчий ізолятор. Якщо його провина в суді буде доведено, що він буде засуджений на термін від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві зґвалтували жінку на очах її дочки-підлітка.

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