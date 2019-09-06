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Два дня держал жену взаперти: детали кошмарного преступления в Херсоне

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 14:35
Два дня держал жену взаперти: детали кошмарного преступления в Херсоне
В Херсоне муж забил жену до смерти (Коллаж РБК-Украина)

Женщина два дня пролежала в квартире со сломанной челюстью и ребрами

В Херсоне мужчина два дня держал взаперти свою гражданскую жену и избивал ее. Как он признался позже в полиции, он перестал себя контролировать, когда узнал об измене. Подробности трагедии сообщили в отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В четверг, 5 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир убита 44-летняя женщина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. В квартире было обнаружено тело женщины с многочисленными синяками и ссадинами. Как установили эксперты, у жертвы была сломана челюсть, черепно-мозговая травма, а также перебиты все ребра. Из-за травм у нее наступил травматический шок, который привел к смерти.

В квартире также был обнаружен 48-летний сожитель погибшей. Он рассказал полиции, что два дня назад вместе со своей гражданской супругой выпивал, а потом лег спать. Жена сказала, что ей нужно к подруге и ушла.

Утром, когда она вернулась, между ними произошел конфликт, так как он пытался выяснить, где она провела ночь и в ответ услышал, что она ему изменила.

Два дня держал жену взаперти: детали кошмарного преступления в Херсоне

В Херсоне мужчина до смерти забил жену из-за измены (Фото: Национальная полиция)

По словам подозреваемого, после этих слов он перестал себя контролировать и начал ее зверски избивать руками и ногами. Потом он положил ее на кровать, где она провела два дня, но медицинскую помощь вызывать ей не стал. Только, когда возлюбленная перестала дышать, он позвонил медикам, но было уже поздно.

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему выдвинуто подозрение по ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). На данный момент он помещен в следственный изолятор. Если его вина в суде будет доказана, что он будет осужден на срок от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве изнасиловали женщину на глазах ее дочери-подростка.

А также рассказывали о том, что в Киеве мужчина убил жену лопатой и шваброй.

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