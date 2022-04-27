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"Дві години лежали в снігу": українка дивом врятувалася від російських окупантів і народила після семи викиднів

Фото: породіллі в пологовому будинку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

40-річна Оксана Манаєнко з Тростянця Сумської області протягом 20 років намагалася виносити дитину, пережила сім викиднів. Нарешті сталося диво - жінка виносила дитину. Коли прийшов час народжувати, почалася війна, і плановий кесарів розтин довелося скасувати.

Свою історію Оксана розповіла у програмі Говорить Україна.

Народжувати Оксані довелося самій, всупереч показанням лікарів

Жінка каже, що пологи були складні, тривали 12 годин. Коли вона приїхала в пологовий будинок, окупанти вже почали руйнувати місто. У лікарні не було ні світла, ані води.

"Мені сказали, що кесаревого розтину не буде, адже медикаментів немає, вони призначені тільки для поранених.

На щастя, у мене народилася прекрасна донечка. Мені ще дуже пощастило. Я народжувала в палаті, адже інші дівчатка, які були зі мною в лікарні, народжували пізніше в підвалі", - каже Оксана.

З новонародженою дитиною довелося бігти через ліс

За словами Оксани, окупанти цілеспрямовано розстріляли пологовий будинок вже через кілька днів після її пологів. Сама жінка повинна була тікати через ліс з новонародженою дитиною. Був початок березня, холодно і лежав сніг.

"Йшли через ліс. По дорозі зустріли сім'ю з дітьми, мама в інвалідному візку - їх вигнали російські солдати з дому. Почалися обстріли, і ми 2,5 години з дитиною лежали прямо в снігу. Ми пройшли 5 годин, 7 кілометрів через річку і крізь сніг", - розповіла вона.

Зараз Оксана нарешті вдома, у відносній безпеці. Вона каже, що в місті були справжні дикуни.

"Там, де вони їли, там же і справляли свою нужду. Розграбували магазин з алкоголем, вони напивалися до такого стану, що не розуміли, в кого стріляють. Навіть винесли спідню білизну у сусідки. Спалювали будинки на очах людей. Вони повністю зруйнували наше місто", - додала вона.

Раніше ми писали, що в Ірпені троє окупантів на очах у дівчини згвалтували і вбили маму і 15-річну сестричку.

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