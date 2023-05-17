RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все очень серьезно: что грозит участникам НМТ за списывание и обман

Что будет за списывание на НМТ (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине активно идет подготовка к национальному мультипредметному тесту. В частности, во время тестирования кое-кто захочет попытаться списать, но делать этого точно не стоит.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, пишет Освіта.ua.

Что будет за списывание

В общем, учеников призывают быть честными и не искать путей обмана. Все потому, что это может иметь слишком большую цену.

По словам Вакуленко, при составлении НМТ у учеников не будет возможности использовать платформу тестирования для поиска ответов в интернете, или в других ненадлежащих целях.

Также участники не смогут открыть дополнительное окно браузера, копировать тестовые формы или проводить другие неблагочестивые действия.

"В этом году делать это будет невозможно. Если поступающий будет пытаться делать что-то подобное, это будет обнаружено инструктором и участнику будет отказано в дальнейшей работе с тестом", - сказала она.

В результате тест ученика, который будет пытаться сдать экзамен нечестно, будет аннулирован. Соответственно использовать результаты теста во время вступительной кампании будет невозможно.

Когда состоится тестирование

Приглашения участники получат 25-26 мая через свой персональный кабинет участника тестирования.

Результаты НМТ участники тестирования узнают по 28 июня в своем персональном кабинете.

Основная сессия состоится в июне, дополнительная - в июне - июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

В общем, на сдачу теста абитуриенты будут иметь 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.

Ранее мы сообщали, как украинским выпускникам составить НМТ за границей.

Также мы писали, сколько баллов минимально нужно набрать по каждому предмету на НМТ.

Читайте РБК-Украина в Google News
нмтвипускникитестирование