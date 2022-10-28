"Очень рада поделиться": Джамала сделала то, чего от нее ждали уже давно
Джамала после участия в шоу "Танцы со звездами" в Польше наконец-то выпустила свой новый миниальбом "Поклик", в который вошли 4 эмоциональные песни.
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Почему "Поклик" - важен?
Этот миниальбом, ставший первым студийником поп-звезды с апреля 2021 года, записан в разных уголках Европы во время вынужденной разлуки с домом из-за войны.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Для Джамалы этот период был полон печали о родных людях, а местами и расцвета гордости за свой дом.
Естественно, что все четыре песни объединены дорогими сердцу элементами нашей культуры.
Несмотря на электронное звучание записи, в релизе можно услышать и крымскотатарский инструмент дойра, и народное пение, и украинскую поэзию.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Поклик" - это сплетение драматизма и трепетной нежности. Переосмысление любви в мире, где все кругом бьется вдребезги. Где ты находишь силы идти дальше, держась только за любимого человека, детей и воспоминания о доме.
"За этот год многие из нас услышали свой зов. Бороться. Спасать. Любить. Для меня эта запись полна теплых чувств к смелым людям, которые будто всю жизнь без устали борются за собственную волю и величественную культуру", - говорит Джа.
Добавим, что впервые певица исполнит новый материал вживую 5 ноября в Национальном музее искусств имени Ханенко, который 10 октября пострадал от российских обстрелов.
Все средства по продаже билетов будут направлены на благотворительные нужды. В доступе - всего 50 билетов-донатов.
А еще скоро Джамала представит "Поклик" на концертах в Варшаве (13 ноября) и Кракове (15 ноября).
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, перед этим Макс Барских представил новую песню о любви на расстоянии .