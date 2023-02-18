"Очень психологически тяжело": певица М'ята рассказала о сыне с особыми потребностями (видео)

Певица М'ята рассказала о здоровье своего сына-подростка с особыми потребностями - парень пережил инсульт в 4-летнем возрасте. Артистка призналась, что ей пришлось работать с психотерапевтом, чтобы принять, что ее старшему сыну нужно оформлять документы на инвалидность.

Как проявилось заболевание

"Это очень сложная история для меня и моей семьи. Сейчас сыну 14 лет, у него переходный возраст и это тяжело - жить с ребенком, который иногда не понимает, что говорит и что делает", - признается певица.

По словам М'яты, в 4-летнем возрасте у ее старшего сына Юрия произошел инсульт. Все началось с судом после вакцинации АКДС. Эта прививка защищает от коклюша, дифтерии, столбняка.

Врач тогда заверила их, что судороги со временем пройдут - и так действительно произошло. Однако через несколько месяцев мальчику сделали еще один укол.

"Этот АКДС просто убило его мозг. У него было два инсульта и были нарушены нервные частицы, отвечающие за развитие, речь, моторику. До того он у меня развивался как нормальный ребенок. В 2,5 года разговаривал, занимался с учителем английского языка. А после прививки он начал меньше говорить, все меньше и меньше, мы вообще перестали слышать ребенка", - говорит М'ята.

Тогда семья принялась искать врачей, чтобы поставить правильный диагноз. После проверок и анализов было выявлено поражение головного мозга.

"Когда я спросила о шансах. Врач сказала, что не может дать никаких прогнозов", - вспоминает артистка.

М'ята с сыновьями - старшим Юрием и младшим Матвеем (фото: instagram.com /myataua)

Как певица справляется с ситуацией

"Я хочу показать своим примером для тех родителей, у которых есть такие детки, что нужно дальше жить, находить место для себя в этой жизни. Не отдавать себя полностью ребенку. Хоть это звучит жестоко, но на самом деле это спасает мою жизнь и жизнь моей семьи. Если бы я сейчас полностью погрузилась в жизнь своего сына, я бы, наверное, уже умерла. Потому что у меня было несколько состояний психологических, когда врачи сказали, если я еще раз приеду к ним в таком состоянии, то уже другого раза может не быть", - признается артистка.

Также М'ята добавляет, что начала работать с психотерапевтом, чтобы справляться с ситуацией.

Артистка признается, что очень много вкладывают в развитие сына и им дорого обходится медикаментозное лечение.

"И между этой всей ситуацией я занималась творчеством. Я живу музыкой и из меня это не вытащишь. Но когда я слишком уставшая, у меня нет сил, я истощенная ребенком. Тогда я не могу творить. Тогда я понимаю, что надо отвлечься, чтобы начать творить", - говорит певица.

Также М'ята признается, что очень тяжело восприняла новость о необходимости оформлять документы по инвалидности.

"Я не могла это принять. Я реально сходила с ума. Сегодня я не задаю себе вопрос, а что будет дальше? Я живу сегодняшним днем. Я радуюсь, что имею возможность давать концерты, интервью или просто попить кофе. Я перестала думать, что будет потом с такими детьми, потому что это очень психологически тяжело", - говорит артистка.

М'ята рассказывает, что няни у них нет. Со старшим сыном помогает ее мама. По словам артистки, ей страшно представить, что Юрия можно доверить кому-то чужому, боится, чтобы его не обидели. При этом певица отмечает, что старший сын очень хорошо ладит с 8-летним Матвеем. Он стимул для Юрия.

"Много лет спустя он заговорил. Но не контролирует, что и когда говорит. Иногда страшно выйти в магазин, потому что вокруг все реагируют. У нас еще не такие толерантные люди, их надо приучать к таким детям", - добавляет певица.