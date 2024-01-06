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"Очень неожиданные испытания". У известного американского певца обнаружили опухоль мозга

Суббота 06 января 2024 17:34
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"Очень неожиданные испытания". У известного американского певца обнаружили опухоль мозга Майкл Болтон (фото: instagram.com/michaelbolton)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярному американскому певцу, обладателю Грэмми Майклу Болтону диагностировали опухоль головного мозга.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу исполнителя.

Что известно

Об опухоли 70-летний исполнитель узнал в конце прошлого года. Медики решили госпитализировать Болтона и провести операцию по ее удалению.

&quot;Очень неожиданные испытания&quot;. У известного американского певца обнаружили опухоль мозга

Майкл Болтон (фото: instagram.com/michaelbolton)

"Конец 2023 года преподнес мне очень неожиданные испытания. Накануне праздников выяснилось, что у меня опухоль головного мозга, которая требует немедленной операции", - написал артист.

К слову, процедура прошла успешно. Сейчас певец восстанавливается дома.

"Я взял перерыв на несколько месяцев, чтобы восстановиться. Это означает, что я временно приостанавливаю гастроли. Для меня всегда очень сложно переносить шоу или разочаровывать фанатов, однако я работаю над тем, чтобы ускорить свое выздоровление", - добавил Майкл.

&quot;Очень неожиданные испытания&quot;. У известного американского певца обнаружили опухоль мозга

Майкл Болтон (фото: instagram.com/michaelbolton)

Майкл Болтон начал заниматься музыкой в 15 лет. Его первый альбом "Michael Bolotin" вышел в 1975 году.

В 1990-м американец получил премию "Грэмми" за трек "How Am I Supposed to Live Without You", спустя два года он снова удостоился этой награды.

В 2022 году артист выступил на американском Евровидении от штата Коннектикут.

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