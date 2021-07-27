Душила та била головою об кушетку: стоматолога з рівного, яка знущалася над дітьми, позбавили ліцензії

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Рівненської області.

Так, під час досудового розслідування встановили, що стоматолог як ФОП порушувала вимоги законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

Зокрема, позапланову перевірку, яку провели представники МОЗу, ініціювала місцева прокуратура.

"Виявлені порушення стоматологом усунені не були, що стало підставою, за наслідками ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, видання Міністром охорони здоров’я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики", - повідомили у пресслужбі прокуратури.

Окрім того, у Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.