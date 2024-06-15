Душа украинского кино: неизвестные факты о режиссере и актере Иване Миколайчуке

Многодетная семья

Иван Миколайчук родился в многодетной семье в селе Чорторыя, Черновицкой области. С начала детей было 13. Но до совершеннолетия дожило всего 10. Родительский дом Миколайчуков сохранился до сих пор - его отстроили и сделали музей-усадьбу, за которой ухаживает старшая сестра Фрозина и ее сын.

Будущая звезда начала играть в сельском самодеятельном театре с 12 лет. После школы поступил в Черновицкое музыкальное училище, затем отправился в театр-студию Черновицкого музыкально-драматического театра им. О. Кобылянской.

В 1962 году женился на актрисе Марии Карпьюк. Учился на киноактерском факультете Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

Иван Миколайчук (кадр из фильма)

39 международных наград за один фильм

В кино Иван Миколайчук дебютировал еще студентом - снялся в курсовой работе Леонида Осыки "Двое". В киностудию имени Александра Довженко он пришел вместе со своим учителем Виктором Ивченко - на пробы к фильму "Тени забытых предков".

По легенде, режиссер фильма Сергей Параджанов из уважения к Ивченко дал команду совершить пробу, но не записывать ее на пленку. Он на ухо сказал оператору Юрию Ильенко, чтобы тот не заряжал пленку. Студент должен был показать небольшой монолог по эпизоду рождественского праздника. Он заговорил, а потом помолился Богу. Тут Ильенко и пробило: Иван действительно молился.

Признание и славу Ивану Миколайчуку принесли две роли - молодого Тараса Шевченко в фильме "Сон" и Ивана Палийчука в фильме "Тени забытых предков". В обоих снимался одновременно, на 2 курсе института.

"Тени забытых предков" получили 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях, из них 24 - Гран-при в 21 стране мира и вошли в Книгу рекордов Гиннеса.

"Я не ожидал чего-то особенного, поэтому поручил Ильенко провести кинопробы и ушел из павильона. Через несколько минут меня догнал возбужденный Юра: "Сергей Иосифович! Вернитесь! Это что-то невероятное! Что-то нечеловеческое! Что-то за пределами понимания и восприятия!"

Испугавшись, что я ушел, Иван побелел, ему показалось, что он мне не понравился (так признавался актер спустя), и в нем будто что-то прорвалось. Он очаровал нас.

Юный, ужасно взволнованный, он светился удивительным светом. Такая чистота, такая страстность, такая эмоциональность выплескивались из него, что мы были ошеломлены, забыли обо всем, даже о том, что уже утвержден другой актер", - из воспоминаний Сергея Параджанова об Иване Миколайчуке.

Впоследствии он сказал, что не знает более национального народного гения. И до Миколайчука таким гением был Довженко.

Иван Миколайчук (кадр из фильма)

Следующим вышел фильм "Комиссары", затем - "Белая птица с черным знаком", где Миколайчук стал не только актером, но и сценаристом. А в фильме "Пропала грамота" - стал фактически сорежиссером.

"Человек враждебной идеологии"

В 1970-х начались гонения на деятелей украинской культуры. Сначала выпроводили из кино, а затем арестовали Сергея Параджанова. А Миколайчук получил обвинения в национализме.

Во время съемок фильма "Анничка" Иван вспыхнул, пытаясь объяснить разницу между "национализмом" и "патриотизмом". Инцидент закончился доносом в Киев и на талантливого актера прицепили ярлык - "человек враждебной идеологии".

Кроме того, Иван Миколайчук имел особенность - он всегда говорил только правду, прямо и не сдерживался.

А после фильма "Белая птица с черным знаком" ситуация еще усложнилась. Лента получила Золотой приз Московского международного кинофестиваля, и это восприняли как едва ли не выпад враждебных националистических сил. Актеру пришлось объяснять позицию в разных инстанциях не раз.

"Тени забытых предков" запретили к показу на долгое время. "Пропала грамота" вышла на экраны только в конце 1980-х. Миколайчука постепенно отстранили от творческого процесса и в течение 5 лет (по указаниям партии) его фамилию вычеркивали из большинства съемочных групп. Хотя режиссеры хотели видеть его в своих фильмах.

Иван Миколайчук (кадр из фильма)

Только в 1979 году, благодаря покровительству, ему удалось получить разрешение на съемки фильма "Вавилон XX" по роману Василия Земляка, где Миколайчук стал сценаристом, режиссером, актером и даже композитором. Фильм получил приз "За лучшую режиссуру" на Всесоюзном фестивале в Душанбе.

Не стало гениального актера и режиссера в 1987 году, он скончался от онкологического заболевания.

Неизвестные факты из жизни Ивана Миколайчука

1. Свой первый киносценарий Миколайчук написал в 17 лет - "Живой крест в мертвой дубраве".

2. С женой у Ивана была любовь с первого взгляда. Друзья отговаривали его жениться в молодом возрасте, а он сказал: "Когда я стану знаменитым, откуда узнаю, что женщина меня любит просто за то, что я есть, а не мою славу и деньги?". С Маричкой он прожил вместе 25 лет. И после его смерти она никогда не называла себя "вдовой".

3. Когда Миколайчук поступил в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, жена подарила ему две книги - "Тени забытых предков" Коцюбинского и "Художник" Шевченко. На втором курсе Иван получил приглашение сразу на две главные роли - Ивана Палийчука в "Тенях забытых предков" и в фильме "Сон" - молодого Тараса Шевченко.

4. Миколайчука знали по всему миру. В 1971 году на кинофестивале Fest его фильм увидел Нил Армстронг. Он попросил о встрече с режиссером, пожал ему руку и сказал: "Иван, я с тобой готов снова полететь на Луну".

5. От депрессии из-за потери работы и запрета на съемки Миколайчука спасла маленькая племянница, которая попросила дядю написать для нее сказку. В результате на свет появились "Небылицы об Иване". После написания этого произведения началась долгая история с получением разрешения на съемки, которое было выдано только за месяц до смерти Миколайчука.

Иван Миколайчук (кадр из фильма)

6. Миколайчук быстро овладевал игрой на разных музыкальных инструментах. В 1957 году он окончил Черновицкое музыкальное училище по специальности – хормейстер художественной самодеятельности. Он не только хорошо пел, но и играл на свирели, рояле, цимбалах, скрипке, баяне, трубе и арфе.

7. Самая удивительная встреча у Миколайчука была с Жаном-Полем Бельмондо. Актер узнал, что Миколайчук снимается в Болгарии и пришел на съемочную площадку к нему в гости, пригласил его в бар перед своим отлетом. Когда им предложили переводчика, Бельмондо сказал: "Если двум таким актерам, чтобы понять друг друга, нужен кто-то еще, то актерское дело ничего не стоит в этом мире". Вечер два таланта провели вдвоем, так и не проронив ни слова.

8. В Чорторые Миколайчука любили и им гордились. Крестьяне говорили, что в том году, когда актер умер, в село прилетали лебеди, которых в народе назвали Ивановыми. При жизни Миколайчук мечтал накрыть стол на 5 км и угостить всех односельчан напитками и блюдами.

9. Перед фильмом "Бурьян" Иван Миколайчук морил себя голодом, чтобы его герой выглядел действительно истощенным.

10. С тяжелой болезнью Миколайчук прожил почти 15 лет. После 30-х годов ему поставили диагноз - язва желудка. Но он продолжал работать, хоть и жаловался на боль. Впоследствии язва перешла в онкологию. Только в последний год своей жизни он так плохо себя чувствовал, что отказался от работы. Великий гений скончался в возрасте 46 лет.

11. Последними словами Миколайчука стали: "Теперь я знаю, как снимать кино". Это было за три дня до его смерти. Абсолютно обессиленный, он посреди ночи вдруг сел на кровати, четко произнес эту фразу, а затем потерял сознание.