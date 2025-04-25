"Душа компании": как украинцы романтизируют образ пьяницы и почему это опасно

В Украине пьянство окутано романтизмом и почему-то все считают, что человек, который много употребляет - это добрый, веселый, "душа компании". Но такое восприятие очень вредит и не дает развиваться культуре осознанного потребления.

Почему украинцы романтизируют образ пьяницы и как это влияет на восприятие алкоголя в обществе, рассказал владелец крупнейшей коллекции алкоголя в Украине, исследователь культуры напитков и сторонник осознанного потребления Александр Карпусь в интервью для РБК-Украина (проект Styler).

По словам эксперта, восприятие алкоголя в странах мира связано с традициями и общим уровнем культуры. А еще большое значение имеет, как изображают алкоголь в кино, театре и на телевидении.

В Украине до сих пор существуют стереотипы, которые были навязаны обществу еще в советские времена. И к сожалению, такая ситуация не только в Украине.

"В советском и постсоветском пространстве образ пьяницы часто романтизируют, тем самым легализуя его. Обычно это "душа компании" - добрый, веселый персонаж. Но в реальной жизни алкоголь часто используется как способ приглушить тревожные мысли, снять стресс, "включить" жизнь. Он меняет сознание и дает кратковременное ощущение эйфории. Но со временем рецепторы притупляются, и чтобы достичь того же эффекта, нужно больше", - объясняет Александр Карпусь.

Он добавил, что отношение к алкоголю - это часть нашей ментальности и украинцы часто руководствуются эмоциями, а не разумом. И если ты не выпил "до дна" - ты слабак.

"Если ты не выпил до дна - ты как бы слабее, "сдался". А мы же - народ несокрушимый, поэтому не допить - это как признать поражение. В компаниях часто находится кто-то, кто подстрекает: "Пей больше!", "Не слаби!". Почему? Потому что им некомфортно видеть рядом человека с сильной волей, который способен вовремя остановиться. Им нужно, чтобы все были "на одном уровне", - пояснил эксперт.