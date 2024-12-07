Думайте только о хорошем. Астролог озвучила прогноз на 7 декабря

7 декабря следует отказаться от лжи и интриг, ведь звезды и планеты точно не наградят счастьем тех, кто выберет нечестный путь. К тому же следует учесть влияние Луны, которая сначала окажется в королевском градусе, а затем - в разрушительном.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что обещает прогноз на эту субботу.

Прогноз астропогоды на 7 декабря

От новых и важных дел лучше отказаться. Кроме того, в субботу Соловьева советует быть внимательными, ведь активизируются лжецы и мошенники.

"Осторожно со словами, опасны сплетни и ложь - о них скоро станет известно окружающим. После 12:22 слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Воплощаются в жизнь все добрые пожелания. Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов, овладевать ораторским искусством", - рассказала астролог.

Кроме того, 7 декабря наступает день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем". Награду и подарки могут получить только те, кто достойно выдержит все уроки и проверки, которые любит устраивать Сатурн.

"Сбалансировать действие планеты можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - отметила эксперт.

Гороскоп на 7 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Важные астрологические советы на субботу

7 декабря, с 10:04 до 11:48 по киевскому времени, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Водолея.

"Этот градус в Водолее символизирует силу воли, несгибаемый дух, твердость характера. Эти черты позволяют преодолевать даже самые сложные преграды и достигать любой намеченной цели. Градус обеспечивает "место под Солнцем", дарит власть, развитую интуицию, славу, долгую жизнь, высокое положение в обществе, могущество, успех в начинаниях, в частности, авантюрных", - пояснила Соловьева.

"Он король положения - все ему должны служить. Также этот градус дарит множество покровителей и верных друзей. Он делает людей настоящими счастливчиками в любви, дарит уникальные способности, богатый творческий дар, мистическое прозрение, раскрытие тайн бытия", - добавила она.

Впрочем, это не все. В субботу, с 17:05 до 18:49 по киевскому времени, Луна окажется в разрушительном градусе Рыб. Поэтому следует быть осторожными.

"В Рыбах этот градус вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, склонность к массовым психозам, разочарование в жизни, препятствия, долги. Он - символ недоверия, хитрый, холодный и агрессивный, подлый и коварный", - предупредила эксперт.

"Этот градус запутывает в собственных происках тех, кто ими злоупотребляет. Тушит творческие импульсы, инициативу и самоуверенность. Именно поэтому не назначайте на этот период (с 17:05 до 18:49) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - резюмировала она.