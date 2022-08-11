"Думала, що закрию собою дитину": мама 4-річної Лізи з Вінниці розповіла, як загинула її дівчинка

Ірина Дмитрієва, яка втратила 4-річну дочку Лізу в результаті ракетного удару РФ по Вінниці, розповіла про деталі трагедії. Жінка вперше після фатального дня побувала на місці загибелі доньки.

За словами жінки, після операції вона втратила пам'ять і не розуміла, чому її тіло усе перев'язане. Ірина вірила, що її донька жива, адже вона не могла усвідомити того, що дитина загинула.

"Думала, де Ліза, чому не зі мною. Я вірила, моя донечка жива, тому що такого не може бути, моя дитина не могла загинути, так не повинно бути. Дивилася на свої травми й розуміла, що це все ж не сон. Кожна секунда відтворювалася в пам'яті", - написала вона.

Ірина Дмитрієва та її 4-річна донька Ліза (фото: instagram / l.i.z.i.love)

Також незабаром до Ірини повернулася пам'ять. Вона пригадала, як почула сильний звук, і тоді вона побачила, як летить ракета.

"Ми одночасно з Лізою підвели голову вгору, прямо над нами летіла ракета - надзвичайно велика. Здавалося, що вона кілька метрів над головою. Побачила, як падає у бік дому офіцерів, стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину. Це була навіть не секунда, а набагато менше. Я дуже міцно тримала візочок із Лізою, зігнулася, її голова була біля моєї. Далі сильний вибух і тремтіння землі", - поділилася Ірина.

Місце трагедії, де загинула 4-річна Ліза (фото: instagram / l.i.z.i.love)

Вона додала, що тоді зовсім не відчувала болю, а довкола стояла мертва тиша. Після цього жінка побачила чорний дим, за яким нічого не було видно.

"Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою любу донечку, її розірване тіло. Ще кілька хвилин бігала, шукала людей, щоб допомогли витягнути Лізу з візочка. Навколо стояла мертва тиша. Сіла і почала кричати. Потім відчула сильний біль і побачила, як на землю ллється кров, почала задихатися. Мозок відмовлявся вірити. Ця страшна картина крутиться перед очима знову і знову." - поділилася Дмитрієва

Жінка додала, що російські військові вбили її дитину, підняли руку на святе.

"Скільки ще світові потрібно доказів, щоб зупинити масові вбивства українського народу? Понад 360 убитих та зґвалтованих маленьких янголів", - зазначила жінка.

Маленька дівчинка Ліза з Вінниці (фото: instagram / l.i.z.i.love)