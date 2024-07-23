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Думала, меня будут узнавать по татуировкам: очевидца удара по "Охматдету" доверила свою историю музею "Голоса Мирных"

Фото: очевидца удара по "Охматдету" доверила свою историю музею "Голоса Мирных" (пресс-служба музея)
Автор: Александр Мороз

София работает возле "Охматдета" и "прилет" российских ракет по главной детской больнице страны видела своими глазами. О пережитом София рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу музея.

Когда раздались первые взрывы, София выходила из кафе, где работает. Думала пойти в бомбоубежище на территории "Охматдета", но, по собственному признанию, что-то его остановило. Через считанные минуты она увидела взрыв.

"Первое мнение было, что это мой последний день жизни, и что меня будут идентифицировать по татуировкам. Помню, что какой-то парень потащил меня за руку в переход. Я села на корточки, и сразу взрыв. Пыль, песок… Стена и потолок в подземном переходе начала сыпаться", – вспоминает девушка.

После взрывов девушка заглянула в кафе. Там все было избито и перевернуто, но если бы это были единственные последствия атаки.

"Я стояла и плакала. Я видела, как выносят маленьких детей, как мамы, которые сами в крови, держат их на руках. Я понимаю, что еще немного, и, может, сама буду мамой. На это было очень страшно смотреть", - говорит София.

На своей странице в соцсети она опубликовала информацию о том, что здесь нужна помощь. На призыв откликнулись многие ее друзья и знакомые. Сама она в тот день была нужна в другом месте – дома от одного из взрывов вылетели окна.

История Софии из первых уст - по ссылке.

Сразу после вражеского теракта Фонд Рината Ахметова передал "Охматдету" два современных реанимобиля, предназначенных для спасения новорожденных детей, ведь те, которыми заведение пользовалось российским терактом, восстановлению не подлежат.

Рассказ Софии вошел в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001

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Охматдет