Кандидат у мери Києва Дубинський оконфузився з передвиборчим роликом

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, якого вважають імовірним кандидатом у мери Києва, організував у центрі столиці зйомки свого передвиборчого відеоролика, в якому він використовує велосипед для пересування в місті.

Однак, користувачі соцмереж зафіксували обман народного депутата. Ймовірно, Дубинський приїхав на зйомку на машині Lexus, яка, крім усього іншого, було припарковано з порушенням ПДР.

Дубинський всього кілька хвилин попозував на велосипеді для фотографа і відео-оператора. Пізніше народний депутат підтвердив, що це саме він брав участь у фотосесії на велосипеді: "Вийшов з Лексуса. Покатався на велосипеді. Поїхав на Гелике. Короткий зміст мого дня за версією парахаботиків. Вчіться".

У мережі іронічно сприймають показушну фото і видеосесию Дубинського: "В Європі його вже цим велосипедом віддубасили", "брехун", "троє людей допомагають народному депутату від "Слуги народу" Дубинському залізти на велосипед", "жалюгідна спроба показати свою екологічну позицію", "Дубинський перетворюється в Грету Тунберг", "тепер потрібно привезти з пінгвінів Антарктиди і погуляти з ними в центрі Києва".

Нагадаємо, в листопаді 2019 року журналісти Bihus.info з'ясували, що сім'я Дубинського володіє 24 квартирами, 17 автомобілями, двома будинками і 70 сотками землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів.

Частина майна оформлено на дружину Лесю Цибко, а частина на маму Олександра. Наявність у матері Maserati Дубинський пояснив тим, що "мама любить швидкість".

До обрання народним депутатом Олександр Дубинський працював на телеканалі "1+1" у телепрограмі розслідувань "Гроші", яка займалася викриттями корупції, у тому числі недекларуванням майна чиновниками.