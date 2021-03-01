Дубінський потрапив у ДТП на зустрічній смузі: усі подробиці

Про це пише " Слово і Діло " з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Що говорять про ДТП з Дубінським в поліції

Нібито в 6:20 народний депутат за кермом свого автомобіля Toyota не впорався з керуванням. У результаті машину винесло на зустрічну смугу, де автомобіль Дебінского зіткнувся з позашляховиком.

Водій і пасажир автомобіля Jeep отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні каретою "швидкої допомоги". Їх діагнози встановлюється.

Судячи з усього, нардеп розбив авто Toyota Land Cruiser 2013 року випуску. Це один з небагатьох автомобілів з автопарку матері Дубинського - Алли Березовської, яким регулярно користується сам політик.

У мережі припускають, що політик не "не впорався з керуванням", а свідомо порушив ПДР. Але в цьому належить розібратися правоохоронцям.

Офіційно в поліції не коментують подію.

Сам Дубінський мовчить

Зазначимо, що Дубінський не коментує дорожньо-транспортну пригоду.

Зате через кілька годин після аварії, на його сторінці в Facebook з'явився пост, в якому він пише про лобістів тютюнового ринку.

Скріншот поста (facebook.com/dubinskyi)

Що пишуть в мережі

Користувачі мережі активно обговорюють ДТП. І зважаючи на те, що серйозних травм ніхто не отримав, багато юзерів дозволяють собі іронізувати з приводу аварії.