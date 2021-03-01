Дубінський потрапив у ДТП на зустрічній смузі: усі подробиці
Олександр Дубінський потрапив у ДТП. Аварія сталася вранці 1 березня біля міста Стрий Львівської області.
Про це пише "Слово і Діло" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Що говорять про ДТП з Дубінським в поліції
Нібито в 6:20 народний депутат за кермом свого автомобіля Toyota не впорався з керуванням. У результаті машину винесло на зустрічну смугу, де автомобіль Дебінского зіткнувся з позашляховиком.
Водій і пасажир автомобіля Jeep отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні каретою "швидкої допомоги". Їх діагнози встановлюється.
Судячи з усього, нардеп розбив авто Toyota Land Cruiser 2013 року випуску. Це один з небагатьох автомобілів з автопарку матері Дубинського - Алли Березовської, яким регулярно користується сам політик.
У мережі припускають, що політик не "не впорався з керуванням", а свідомо порушив ПДР. Але в цьому належить розібратися правоохоронцям.
Офіційно в поліції не коментують подію.
Сам Дубінський мовчить
Зазначимо, що Дубінський не коментує дорожньо-транспортну пригоду.
Зате через кілька годин після аварії, на його сторінці в Facebook з'явився пост, в якому він пише про лобістів тютюнового ринку.
Скріншот поста (facebook.com/dubinskyi)
Що пишуть в мережі
Користувачі мережі активно обговорюють ДТП. І зважаючи на те, що серйозних травм ніхто не отримав, багато юзерів дозволяють собі іронізувати з приводу аварії.
- Не кожен Дубінський проїде до середини Стрия
- Саша любить швидкість, а Стрий не любить швидкість.
- "Мама любить швидкість". Точно не мама за кермом була?
- А винним зроблять авто, а яке Дубінський в’їхав
- Можливо, мама полюбить повільність...
Нагадаємо, нещодавно YouTube заблокував канал Дубінського.
Раніше ми писали, що у Києві кур'єри Glovo на мопеді влетіли в авто на пішохідному переході.