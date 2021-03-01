Дубинский попал в ДТП на встречной полосе: все подробности

Об этом пишет " Слово и Дело " со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Что говорят о ДТП с Дубинским в полиции

Якобы в 6:20 народный депутат за рулем своего автомобиля Toyota не справился с управлением. В результате машину вынесло на встречную полосу, где автомобиль Дубинского столкнулся с внедорожником.

Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили телесные повреждения и были доставлены в больницу каретой "скорой помощи". Их диагнозы устанавливается.

Судя по всему, нардеп разбил авто Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска. Это один из многих автомобилей из автопарка матери Дубинского - Аллы Березовской, которым регулярно пользуется сам политик.

В сети предполагают, что политик не "не справился с управлением", а намерено нарушил ПДД. Но в этом предстоит разобраться правоохранителям.

Официально в полиции не комментируют произошедшее.

Сам Дубинский молчит

Отметим, что Дубинский не комментирует дорожно-транспортное происшествие. Зато спустя несколько часов после аварии, на его странице в Facebook появился пост, в котором он пишет про лоббистов табачного рынка.

Скриншот поста (facebook.com/dubinskyi)

Что пишут в сети

Пользователи сети активно обсуждают ДТП. И ввиду того, что серьезных травм никто не получил, многие юзеры позволяют себе иронизировать по поводу аварии.