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ДТП не зафиксировано. Светлана Лобода "разбила" авто на скоростной дороге Киева

Киев, Суббота 23 сентября 2023 13:00
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ДТП не зафиксировано. Светлана Лобода "разбила" авто на скоростной дороге Киева Светлана Лобода (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Светлана Лобода в Киеве разгромила автомобиль на одном из самых широких шоссе города. Однако о ДТП никто не заявлял. Почему? Потому что певица это сделала в рамках съемок нового видео "Градус 100".

Представители команды артистки рассказали РБК-Украина (проект Styler) о деталях съемок клипа.

Что известно о новом видео LOBODA

Экранизированная песня увидела мир в рамках релиза "Made in U. Mixes", в который вошли 8 ремиксов на треки из оригинального вышедшего весной альбома, а также бонус-микс на трек "SPOGADY".

Режиссером видео выступил известный специалист Инди Хаит.

Во время съемок у команды не было возможности перекрыть трассу с интенсивным движением машин более чем на несколько минут. Потому клип пришлось снимать действительно в экстремальных условиях.

На кадрах Лобода танцует между бешеным потоком несущихся на нее машин. А кульминацией сюжетной линии становится автомобиль, который разбивается вдребезги и на полной скорости врезается в певицу, стоящую посреди дороги.

"Я благодарна своим поклонникам, которые сегодня живут во всем мире, за вдохновение... Как бы трудно мне ни было, я всегда говорю "танцуй, как в последний раз". Я не умею сдаваться, верю себе и всегда верю в себя... Иду вперед. Это то, как живет каждый украинец сегодня - с верой в сердце, преодолевая множество трудностей, иногда пробивая несгибаемые стены", - комментирует премьеру LOBODA.

ДТП не зафиксировано. Светлана Лобода &quot;разбила&quot; авто на скоростной дороге Киева

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

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Лобода