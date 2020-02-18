ДТП з Кулебою і дітьми: у справі з'явилися несподівані деталі

ДТП з Кулебою (Колаж РБК-Україна)

У поліції розповіли про те, як просувається розслідування справи про ДТП з Кулебою

Микола Кулеба потрапив в аварію 24 листопада в Чабанах Київської області. Разом з уповноваженим президента з прав дитини в автомобілі знаходилися його сини – Тимофій та Єлисей. Обидва хлопчики отримали серйозні травми.

Як повідомлялося, Микола Кулеба порушив правила і виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з вантажівкою. З'ясувалося, що станом на 18 лютого, не повідомили про підозру нікому з учасників ДТП.

У прес-службі поліції Київської області розповіли журналістам видання OBOZREVATEL, що у справі проводився слідчий експеримент, а також всі необхідні експертизи. Ні Кулебу Миколу, ні водія вантажівки на цей період не затримували та не відправляли під домашній арешт.

"Зараз обидва водії – у статусі свідків і співпрацюють зі слідством. Призначена також судово-медична експертиза для встановлення ступеня тілесних ушкоджень. Це може вплинути на подальшу кваліфікацію справи. Після завершення всіх експертиз буде оголошено підозру, після чого буде визначена міра запобіжного заходу", - розповіла прес-секретар поліції Київської області Віталія Грохольська.

Вона зазначила, що було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 КК України. Винуватцеві ДТП загрожує по цій статті до трьох років позбавлення волі та водійських прав. Якщо після розслідування перекваліфікують статтю, то покарання буде суворішим – до 8 років позбавлення волі. Однак експертизи можуть тривати довго – до шести місяців.

Юристи вважають, що розслідування цієї аварії можуть розтягнути на роки, а Микола Кулеба отримати умовне покарання.

"Реального терміну, на мою думку, не буде. Постраждали діти. Обійшлося без жертв сильних. Мій прогноз – він отримає умовно два-три роки, можуть на рік позбавити водійських прав. А можуть і не позбавити. Все залежить від судді", - заявив адвокат Андрій Вареник.