У ДТП під Києвом загинула сім'я: з'явилися дані про здоров'я дитини, яка вижила

В Київській області на Обухівській трасі сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинула майже вся родина. П'яний водій Mercedes Антон Желепа виїхав на зустрічну смугу і спричинив трагічну аварію. В результаті ДТП загинула мати, батько та двоє дітей 8 і 10 років.

Зараз в мережі розповіли, як почуває себе після аварії 12-річний хлопчик, який залишився сиротою. Про стан його здоров'я написав засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"По страшному ДТП: хлопчик живий, йому не гірше, більше зможу розповісти тільки, якщо дозволять родичі. Скажу лише, що малому дуже пощастило в момент зіткнення і з лікарями Охматдит", - написав Антонов в соцмережі.

Нагадаємо, що винуватець ДТП 39-річний Антон Желепа перебуває в лікарні під охороною поліції. Водієві сьогодні обирають запобіжний захід, а напередодні йому оголосили підозру.

Нагадаємо, аварія сталася під Києвом 12 липня близько 19:00. Антон Желепа перебував за кермом елітного позашляховика Mercedes GLE 250D 4 Matic. Він відбувся забоями, а четверо з п'яти членів сім'ї Hyundai Tucson загинули. Дружина, чоловік та 8-річна дочка на місці, 10-річний син - у лікарні.

Антон Михайлович Желепа проживає у Києві на Позняках. Є уродженцем Росії (Пермський край), але громадянином України. На місці ДТП драггер показав 1,37 проміле і ознаки наркотичного сп'яніння. Машина, якою він керував, була не його, а сім'ї, на яку він працював.