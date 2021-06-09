У ДТП під Херсоном загинула сім'я "свободівців" з маленькою донькою

В смертельному ДТП в Херсонській області загинула сім'я - двоє дорослих і дитина. Ще одна дівчинка перебуває у важкому стані. Пізніше стали відомі імена загиблих - це "свободівці" Едуард і Марина Жмутські, а також їхня молодша дочка - шестирічна Злата.

Про це повідомив лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Аварія трапилася 8 червня близько 18:00 на трасі М-14 біля села Цукури Каховського району, коли на перехресті зіткнулися Audi Q7 і вантажівка Volvo з напівпричепом.

"Водій позашляховика рухався по другорядній дорозі Чаплинка - Нова Каховка, виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь і не надав переваги в русі вантажівці", - розповіли у поліції.

Пізніше Олег Тягнибок повідомив, що "у свободівській родині сталася трагедія".

"Едуард був заступником голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода", Марина - керівником обласного осередку об'єднання українок "Яворина" та депутатом Новгородківської селищної ради від "Свободи", - повідомив політик.

Він додав, що загибла шестирічна дочка Злата в цьому році мала йти в школу, а 16-річна Аліна тільки випустилася. Зараз вона в комі, стан вкрай важкий, дівчинка в центральній лікарні міста Нова Каховка.