Что можно сделать из старых шин: 9 креативных идей для дачи

Стулья

Это самый простой способ дать старым шинам новую жизнь. Вы можете превратить их в стильные стулья, покрытые тканью. Добавление ножек делает резиновые шины прочной уличной мебелью.

Качели на дереве

Превратите старую шину в веселые качели на свежем воздухе. Просто отчистите шину и закрепите ее на толстой ветке дерева с помощью крепкой веревки.

Подарите радость вашим детям с помощью старых покрышек (фото: Stockcake.com)

Клумбы для растений

Яркие, функциональные и веселые клумбы из шин создают основу для прекрасного контейнерного сада. Разместите шины в привлекательном порядке, наполните их гравием или корой и добавьте растения! Вы также можете покрасить старые шины в любой цвет. Для дополнительного интереса используйте шины разного размера и рисунка протектора.

Кровать для домашних питомцев

Если у вас есть старая шина и домашний любимец, которому нужна новая кровать, это идеальное решение. Тщательно отчистите шину и добавьте внутрь толстую подушку или одеяло, чтобы создать новое место для отдыха вашего любимца. Для дополнительного стиля можно выкрасить шину безопасными для животных красками.

Старая шина - прекрасная кровать для собаки или кота (фото: Stockcake.com)

Лестница из шин

Одной из самых популярных идей для старых шин является создание удобной и недорогой лестницы на открытом воздухе. Если у вас есть высокий участок земли во дворе, разместите несколько шин в виде лестницы и заполните их грунтом или камнями для дополнительной стабильности.

Подставка для зонтика или елки

Используйте старую шину для подставки для уличного зонта, установив ПВХ трубу в бетон, залитый в шину. Или превратите шину в стильную и прочную подставку для новогодней елки. Можно украсить ее искусственным снегом.

Спортивный инвентарь

Сделайте самодельное спортивное оборудование из старых шин! Большие шины особенно полезны для переворачивания, поскольку они чрезвычайно тяжелы и обеспечивают отличную тренировку. Также можно создать из них полосу препятствий.

Старые шины – очень удобный строительный материал, уличное Lego (фото: Stockcake.com)

Садовый бассейн

Легко превратите свой двор в волшебный оазис с помощью садового бассейна из старой шины. Выкопайте яму, достаточное для вмещения шины, и выстелите дно песком. Отрежьте верхнюю часть шины, чтобы создать пруд, выстелите его тканью и наполните водой. Добавьте большие камни вокруг для завершения образа.

Мусорник

Один из самых простых способов использования старых шин - это сделать мусорный бак. Просто сложите две-три шины друг на друга и выстелите стопку крепким мусорным пакетом.