У стародавніх майя виявили складні технології: вчені заявили про сенсацію

Древня цивілізація майя використовувала складні технології з очищення води - в місті Тікаль близько 2 тисяч років тому вони побудували системи фільтрів у водосховищі Коррієнталь на території сучасної північної Гватемали. Конструкції зводили з натуральних матеріалів, а воду вони імпортували на багато кілометрів.

Докази наявності такої системи фільтрів виявили дослідники Каліфорнійського університету. Відкриття опубліковано в журналі Scientific Reports.

Багатопрофільна група антропологів, географів і біологів визначила кристалічний кварц і цеоліт, імпортовані з міста на велику відстань. Кварц, що міститься у великому піску, разом з цеолітом, кристалічною сполукою, що складається з кремнію та алюмінію, утворюють природне молекулярне сито. Обидва мінерали використовуються у сучасній фільтрації води.

За словами доцента антропології та провідного автора дослідження Кеннета Барнетта Танкерслі, фільтри видаляли з води шкідливі мікроби та з'єднання, багаті азотом, важкі метали, такі як ртуть та інші токсини. Про це пише Phys.org.

"Цікаво те, що ця система досі ефективна сьогодні, а майя відкрили її понад 2 тисячі років тому", - заявив він.

Зазначається, що майя створили цю систему фільтрації води майже за 2 тисячі років до того, як аналогічні системи стали використовуватися в Європі, що зробило її однією з найстаріших систем очищення води у світі, додав Танкерслі.

Дослідники з Коледжу мистецтв і наук Каліфорнійського університету простежили шлях цеоліту і кварцу до крутих хребтів навколо Бахо-де-Асукар у кількох десятках кілометрів на північний схід від Тікаля. Вони використовували рентгеноструктурний аналіз для визначення цеоліту і кристалічного кварцу у відкладах колектора. У Тікалі цеоліт був виявлений виключно в резервуарі Коррієнталь.

Для стародавніх майя пошук способів збору і зберігання чистої води мав вирішальне значення. Тікаль та інші міста майя були побудовані на пористому вапняку, що утруднювало доступ до питної води протягом більшої частини року під час сезонних посух.

Професор географії Каліфорнійського університету і співавтор Ніколас Даннінг, який вивчав стародавні цивілізації більшу частину своєї кар'єри, виявив вірогідне джерело кварцу і цеоліту близько 10 років тому, проводячи польові дослідження в Гватемалі.

"Мабуть, завдяки дуже розумному емпіричному спостереженню стародавні майя побачили, що цей конкретний матеріал був пов'язаний з чистою водою, і зробили деякі зусилля, щоб повернути його. У них були відстійники, через які вода стікала в резервуар перед тим, як потрапити в сховище. Вода, мабуть, виглядала чистіше і, ймовірно, була смачніше", - розповів доцент-дослідник Каліфорнійського університету, експерт в галузі картографування географічних інформаційних систем Крістофер Карр.

За словами Танкерслі, складні системи фільтрації води спостерігалися і в інших стародавніх цивілізаціях Греції до Єгипту та Південної Азії, але це перше спостереження в стародавньому Новому Світі.

"Стародавні майя жили в тропічному середовищі та повинні були бути новаторами. Це чудове нововведення", - сказав Танкерслі та додав, що це сенсаційне відкриття дозволило переосмислити історію в Америці.

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