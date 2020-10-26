У найдавнішому замку України виявили таємний підвал: знайшли справжній скарб (фото)

В одному з найдавніших замків України на Закарпатті був знайдений підвал, який раніше ніхто не помічав. Про знахідки та відкриття першого археологічного дослідження центрального замкового донжона розповіли представник Охоронної археологічної служби Інституту археології НАН України Володимир Мойжес і експерт-дослідник Невицького замку Олександр Дзембас, повідомляє Медіацентр.

Як повідомляється, знахідка стала результатом першого археологічного дослідження вежі донжон в Невицькому замку. В перлині Закарпаття були заховані унікальні предмети.

"Під час експедиції пощастило на деякі індивідуальні знахідки. Наприклад, масивний кований наконечник арбалетної стріли. Таких там багато", – розповідає Мойжес.

Невицький замок (фото: mediacenter.uzhnu.edu.ua)

Таємний підвал, який знайшли археологи, був замурований.

"У ході реставраційних робіт до вежі донжон відновили вхід – раніше він був замурований. Саме там ми й провадили археологічні розкопки. Виявили невелике підвальне приміщення завглибшки 4 метри, завбільшки 11–12 квадратних метрів. Про нього досі було невідомо. Вже тепер можемо стверджувати, що це точно не підземний хід. Це підвал – складські приміщення", – розповідає Дзембас.

Також у замку знайшли десятки фрагментів кахлів, роздавлених землею і камінням. Тепер їх склеюють і реставрують.

"Припускаємо, що вони датуються кінцем XVI – першою половиною XVII століття. Ці кахлі без візерунків і мають різну форму: мископодібні, цибулеподібні, а ще видовжені конічної форми – на інших замках ми таких не знаходили. Найімовірніше, всі вони з однієї печі. Проте, де саме вона розміщувалася, наразі сказати не беремося – кахлі були складені в одному місці на глибині близько 4 метрів. Припускаємо, що їх виявили робітники у ХХ столітті. Цікаво, що жодних звітів про археологічні розкопки у замку не відомо. А ось те, що у ХХ столітті були певні реставраційні роботи, бачимо за результатами розкопок і знайденим сміттям. За цими ж слідами бачимо, що працювали там не археологи. Але археологи тут таки були. Щоправда, пізніше. І була це не наукова експедиція, а чорна археологія – це бачимо за свіжими нерівномірними перекопами орієнтовно 2000-х років", – додав учений.

Знахідки в Невицькому замку (фото: mediacenter.uzhnu.edu.ua)

Повідомляється, що знахідки будуть передані в Закарпатський обласний краєзнавчий музей, що допоможе доповнити експозицію про ранньомодерний час. Підвал планують зробити відкритим для відвідування.

Невицький замок був побудований в XIII столітті на вершині пагорба над долиною ріки Уж на місці більш раннього дерев'яного укріплення. У 1241 році був зруйнований ордами монголо-татар, але у другій половині XIII століття був відновлений.

Нагадаємо, що раніше у Луцьку археологи випадково виявили невідомі підземелля. Відкриття зробили після реставрації підлоги в колишній будівлі єзуїтського колегіуму.

Раніше археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації.