Такі дракони можуть наробити багато лиха: під Рівно затримали п'яного водія

У Рівненській області патрульна поліція затримала горе-водія, який був п'яний як чіп. Так, копи відреагували на сигнал, що надійшов від місцевих жителів. Після проходження алко-тесту, в крові чоловіка виявили 5 проміле алкоголю, повідомляють на сторінці поліції в Twitter.

Правоохоронці попереджають українських водіїв не сідати в такому стані за кермо автомобіля,через те, що можна наробити багато неприємностей і бід.

"Дракона Дейнеріс Тарґаріенвідшукали в Рівненській області! Патрульні оперативно зреагували на виклик місцевих жителів і затримали "вогнедихаючого" чоловіка з рекордними 5 проміле алкоголю в крові. Такі дракони можуть наробити багато невідворотних бід, тому побачивши їх - телефонуйте 102!" - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/patrolpoliceua)

Фото: П'яний водій в Рівненській області (twitter.com/patrolpoliceua)

У коментарях користувачі соцмережі поцікавилися, скільки це, якщо рахувати в пляшках горілки.

Скільки це в пляшках горілки?

Так він просто "візитку" вдома забув :) Шо ж ви такі бездушні і нерозуміючі!!

Штраф 69 гривень.

Скріншот коментарів (twitter.com/patrolpoliceua)

Як ми раніше писали, на Закарпатті п'яний адвокат збив маленьку дівчинку: усі деталі. Винуватцеві ДТП на Закарпатті не дозволили вийти під заставу.

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