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Бійка, газ та постраждалі: відео з мітингу за Стерненка у центрі Києва

Автор: Володимир Костирін

У Києві на акції на підтримку Сергія Стерненка сьогодні ввечері під Офісом президента спалахнули сутички між демонстрантами і правоохоронцями. З'явилися повідомлення про потерпілих та затриманих.

Про це 23 лютого повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під стінами ОПУ зібралися близько 1,5 тисячі громадян, незадоволених сьогоднішнім рішенням суду в Одесі, який засудив Стерненка до 7 років позбавлення волі - активісту інкримінували викрадення людини заради 300 гривень.

На Банкову стягнули силовиків, а на територію ОПУ нікого не пускали. Через деякий час активісти почали кидати в поліцейських не тільки сніжки, аде й запалені фаєри, які ті кидали назад.

Акція за Стерненка під Офісом президента в Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео з акції на підтримку Стерненка.

Відео: Акція за Стерненко під Офісом президента 23 лютого супроводжувалася сутичками

Відео: Акція за Стерненка під Офісом президента 23 лютого

Відео: Акція за Стерненко під Офісом президента 23 лютого

Протестувальники зробили спробу прорватися через заслін, влаштувавши бійку.

Відео: Сутички у Києві на акції в підтримку Стерненка під Офісом президента 23 лютого

Поліцейські застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Акція за Стерненка під Офісом президента в Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як написала народний депутат від фракції "Голос" Олександра Устінова у своєму Facebook, під ОПУ затримали 11 осіб - їх везуть в Печерське відділення поліції.

Також вона написала трохи пізніше, що на акції правоохоронці "почали масово пакувати людей".

Затримання на акції в підтримку Стерненко під ОПУ 23 лютого (фото: facebook.com/ustinova.alexandra)

Силовики почали зміцнювати живий ланцюг перед ОПУ, оскільки не справлялися з потоком людей. Зайшла ще одна шеренга правоохоронців.

Відео з заднього двору ОПУ під час акції за Стерненка

Пізніше мітингувальники заявили про рішення розійтися сьогодні, а відновлення акції запланована на середу.Схожі акції на підтримку Сергія Стерненка проходять також у Львові, Дніпропетровську, Одесі та інших містах України.

Нагадаємо, що перед цим під судом по справі Стерненка сталися сутички з поліцією.

Раніше повідомлялося, що який засудив Стерненка до в'язниці суддя виявився фанатом Сталіна і Леніна.

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Новини України КиївпротестСергій Стерненко
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