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Дожить до 100 лет - реально. Три дешевых продукта из супермаркета, которые способствуют долгой жизни

Что нужно есть для долголетия (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Длинная и здоровая жизнь - это мечта каждого человека на Земле. Естественно, эта цель невозможна без сбалансированного и полноценного питания и отказа от вредных привычек. Также долголетию способствуют некоторые продукты, которые, как выяснилось, потребляли люди, живущие в "голубых зонах".

Какие три дешевых продукта из супермаркета способствуют долгим годам жизни, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Что нужно знать

Автор и сотрудник National Geographic – эксперт по долголетию Дэн Бюттнер посвятил свою жизнь изучению долгоживущих людей в мире.

Именно он ввел термин "голубые зоны" для обозначения территорий по всему земному шару, где люди обычно доживают до 100 лет – если не дольше. Среди них Окинава в Японии, полуостров Никойя в Коста-Рике, Икария в Греции, Сардиния в Италии и Лома Линда в Калифорнии.

Дэн перечислил три продукта, которые можно найти в любом супермаркете, которые действуют как "мощные добавки", чтобы помочь вам жить дольше.

Какие три продукта из супермаркета способствуют долголетию

Бобовые

" Если вы хотите быть здоровыми, употребляйте около 80 черных бобов в день", – сказал Бюттнер.

Он упомянул исследование 2004 года, в котором были опрошены сотни пожилых людей в Японии, Швеции, Греции и Австралии, которое показало, что люди, которые едят больше бобов, живут дольше.

"Мы обнаружили, что люди, достигшие 100 лет, съедали чашку фасоли в день", - утверждает Дэн.

Другие продукты, которые едят люди, похоже, не имеют такой же связи с долголетием.

Сытная, богатая белком пища является краеугольным камнем в рационе жителей Икарии, Сардинии и полуострова Никойя.

Бобовые стоят недорого (фото: freepik.com)

Грецкие орехи

Если вы не любите бобы, ученые обнаружили, что люди, которые едят от 15 до 30 грецких орехов в день, живут примерно на три года дольше людей, которые их не едят.

Маленькая горстка орехов является любимой закуской для большинства обитателей голубой зоны, а люди, живущие в Лома-Линда, Калифорния, часто предпочитают грецкие орехи или миндаль.

В то же время исследователи из Университета Бергена и Университета Глазго обнаружили, что употребление орехов, а также цельнозерновых продуктов и фруктов может увеличить продолжительность жизни.

Оливковое масло

Оливковое масло является основным продуктом средиземноморской диеты, рекламируемой за ее свойства, повышающие долголетие. Между тем, недавнее исследование ученых из Гарварда связало оливковое масло с меньшим риском смерти, связанной с деменцией.

Исследователи обнаружили, что люди, потреблявшие более половины столовой ложки оливкового масла в день, имели на 28% меньший риск смерти от деменции по сравнению с теми, кто никогда или редко употреблял его.

Старайтесь заменять оливковым маслом майонез и жирные соусы.

Оливковое масло очень полезно для здоровья (фото: freepik.com)

Советы по долголетию от жителей "голубых зон"

  • Увеличивайте бытовую активность, а не ходите в спортзал
  • Имейте цель в жизни
  • Сведите стресс в жизни к минимуму
  • Не наедайтесь до отвала
  • Старайтесь есть как можно больше овощей
  • Пейте не больше двух бокалов вина в день и никогда не перепивайте
  • Верьте в Бога
  • Поставьте своих близких на первое место
  • Поддерживайте круг общения, который поддерживает здравый смысл
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