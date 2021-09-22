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Дощами заллє всю Україну, але почне теплішати: де сьогодні підвищиться температура

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Середа 22 вересня 2021 06:30
Дощами заллє всю Україну, але почне теплішати: де сьогодні підвищиться температура Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в середу, 22 вересня, очікується прохолодна і майже у всіх областях країни синоптики прогнозують опади.

Яка погода чекає українців, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни пройдуть короткочасні дощі. Вночі в регіоні від + 4 до +8 градусів, вдень очікується від +9 до +12 градусів, місцями +13 + 14 градусів.

У південній частині дощі йтимуть тільки в Криму, в інших областях без істотних опадів. Нічна температура становитиме + 6 +8 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів. У Криму дощ, вночі + 7 +9 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів.

На півночі країни буде найхолодніше. Синоптики прогнозують дощі, вночі від + 3 до +5 градусів, вдень +7 + 9 градусів.

У західних областях також пройдуть короткочасні дощі. Вночі в регіоні від + 4 до +6 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9 + 11 градусів.

У центральній частині країни очікуються дощі, вночі + 4 +6 градусів, вдень +8 + 11 градусів.

Дощами заллє всю Україну, але почне теплішати: де сьогодні підвищиться температура

Карта погоди в Україні на середу, 22 вересня

Погода в Києві

22 вересня в Києві синоптики прогнозують дощ. Вночі в столиці очікується від + 4 до +6 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +7 + 9 градусів.

Варто відзначити, що дощі в Києві йтимуть до кінця цього тижня, але вже з п'ятниці температура повітря почне підвищуватися, в неділю синоптики прогнозують до +18 градусів.

Дощами заллє всю Україну, але почне теплішати: де сьогодні підвищиться температураКарта погоди в Києві на 10 діб

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики прогнозують перший сніг в Україні.

А також розповідали про те, що названа дата потепління в Україні.

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