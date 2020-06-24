Дощі затопили Рівне: вода з сходів лилася водоспадом (відео)

В Рівному 23 червня пройшли сильні зливи. У місті водними потоками затопило будинки, двори і вулиці. Ситуація ускладнювалася тим, що під час роботи комунальників опади не припинялися.

потужна злива накрила Рівному під вечір. Деякі автомобілі глухли посеред дороги, бо не могли подолати водну перешкоду. Вона була місцями вище коліс. Деякі машини витягали рятувальники. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Вода зі сходів в центрі міста лилась немов водоспадом. Рятувальники пожежними мотопомпами взялися відкачувати воду із підтоплених домоволодінь. Поки що невідомо, скільки збитків місту принесла така негода.

В Рівному дощі затопили вулиці і вдома (ТСН)

Зазначимо, що потужна повінь зараз спостерігається в західних регіонах країни. Там річки вийшли з берегів і затопили села. Сьогодні в Івано-Франківську область вирушив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як ми раніше повідомляли, у Чернівцях рівень річки Прут перевищив критичну позначку.