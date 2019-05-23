Дощі побили історичний максимум: Закарпаття йде під воду

Закарпатська область сильно постраждала від несприятливої погоди. Залило дощами практично всі райони і за станом на ранок четверга, 23 травня, рівень води в річці Уж перевищив історичний максимум. За останні дві доби в регіоні випала майже місячна норма опадів і найбільше зачепило Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони.

"В притоці Ужа - р. Тур'я поблизу с. Тур'я Пасіка - в ніч на четвер зафіксовано перевищення історичного максимум підйому води - 349,8 см відносно нуля поста. До цього найвищий рівень води тут фіксувався під час катастрофічного паводку у 1998 році - 348 см відносно нуля поста. Вода продовжує підніматися, а найгірше те, що в найближчі години очікується нова хвиля опадів, яка йде в Закарпаття з боку Словаччини та Польщі. Протягом п'яти годин випаде ще 45 мм опадів, тобто півторатижнева норма. Дощі припиняться тільки близько 12 години четверга", - повідомив в. о. голови ОДА Ярослав Галас для UA-Reporter.

Скріншот фото (kanalsirius.tv)

Крім того, очікуються і надзвичайні ситуації, так як річка Уж та її притоки повні, а грунти перезволожені. Можливі сілі, зсуви, вихід річок з берегів, підтоплення населених пунктів.

У зоні особливого ризику – села Ужгородського району вздовж річки Уж і села Турянського району. У більшості населених пунктів відсутні захисні споруди.

Фото: Патрульна поліція Закарпатської області, kanalsirius.tv

Підйом води може нанести серйозної шкоди і самому Ужгороду. Експерти припускають, що рівень води підніметься вище, ніж у 1992 році, коли значна частина міста була залита водою, а деякі старі будинки обрушилися. У небезпечній зоні знаходиться дитяча вузькоколійка, ботанічний сад УжНУ, міст Масарика, набережні Незалежності і Студентська.

Набережна в центрі Ужгорода (facebook.com/ugrinnn)

В селі Котелниця Воловецького району паводковими хвилями був зруйнований бетонний міст. Від цивілізації виявилися відрізаними майже 250 осіб та 64 будинки. Об'їзду немає і єдиний спосіб перебратися через річку Латориця – це пішки по кладці.

Зруйнований міст через Латорицю (ua-reporter.com)

Рівень води в річці Тиса піднявся до 5 метрів, і вода не перестає прибувати. У Виноградівському районі Тиса вже підтопила поля біля селища Королево. Також підтоплено Тячів.

Рівень води в річці Тиса біля Тячіва (YouTube/Mukachevo Net)

В Берегово рівень води в річці Боржава піднявся до 1,7 метрів, і вода почала заповнювати канал Верке, який проходить через все місто Берегово.

Рівень води в річці Боржава біля Берегово (YouTube/Mukachevo Net)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міста на Прикарпатті перетворилися на річки.

А також розповідали про те, що місто в Дніпропетровській області пішло під воду через сильні дощі.