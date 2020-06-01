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Дощі почнуть відступати, але не скрізь: яким областям не пощастить з погодою

STYLERЖиття    01.06.2020 - 20:59
Дощі почнуть відступати, але не скрізь: яким областям не пощастить з погодою
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні не порадує жителів країни

Погода в Україні у вівторок, 2 червня, очікується прохолодна і похмура, дощі пройдуть у багатьох областях країни. Захід України накриє сильним штормовим вітром, а температура повітря знову почне падати.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, на сході країни дощі пройдуть у Харківській, Луганській і Донецькій областях. У Полтаві та Дніпрі – мінлива хмарність. Нічна температура повітря складе +9 +11 градусів, вдень очікується від +17 до +22 градусів.

У південних областях буде сухо, без істотних опадів. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, вдень від +17 до +20 градусів. У Криму без опадів, вночі +9 +11 градусів, вдень потеплішає до +18 +20 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі. Уночі буде прохолодно, від +6 до +8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

На заході знову буде заливати дощами, місцями сильні зливи. Вітер посилиться, можливі штормові пориви. Вночі буде холодно, температура опуститься до +4 +6 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +10 +14 градусів.

В центральній частині країни мінлива хмарність, істотні опади не прогнозуються. Вночі від +5 до +8 градусів, вдень очікується +15 +17 градусів.

У Києві 2 червня буде прохолодно, синоптики прогнозують дощі, можливі зливи. Вночі від +6 до +8 градусів, вдень потеплішає до +13 +15 градусів.

Дощі почнуть відступати, але не скрізь: яким областям не пощастить з погодою

Карта погоди в Україні на вівторок, 2 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики пообіцяли в декількох регіонах України мокрий сніг.

А також розповідали про те, що синоптики приголомшили українців прогнозом погоди на червень.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
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