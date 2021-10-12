Дощі і холод швидко відступлять: коли в Україну повернеться сонце і тепло

Як розповіла Наталка Діденко, в середу, 13 жовтня, циклон накриє більшість областей України. Він принесе з собою зниження температури, сильні дощі, місцями зі снігом і поривчастий вітер.

"Циклон прийде з південного заходу. Принесе пристойні дощі в Черкаську, Полтавську, Кропивницький з районами, Миколаївську, Херсонську, частину Дніпропетровської областей і Крим. Також волога погода переважатиме завтра в прикарпатських областях (в Карпатах – зі снігом), можливі періодичні дощі в Одеській області. 13 жовтня в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій областях – більша ймовірність щільних хмар, ніж якихось дощів",- зазначила синоптик.

Карта погоди

Вона додала, що в більшості областей буде холодно, вдень максимально прогріється до +8 +12 градусів. На сході країни та в Запоріжжі буде найтепліше, до +13 +18 градусів. Однак там Діденко прогнозує сильний вітер.

"На Київ 13 жовтня набіжить така типова осіння хмарність, щільна і сумна, про дощі важко сказати - начебто і циклон з фронтом будуть чіплятися, але чогось істотного не бачу. Буде холодно завтра в столиці: вночі + 4 +7 градусів, вдень +9 +11 градусів", - спрогнозувала Діденко.

Карта погоди

В Українському гідрометцентрі 13 жовтня пообіцяли сильні дощі на півночі, північному сході, півдні та в центральних областях. Також дощі пройдуть у Києві, Житомирі та Вінниці. Сухо буде майже у всіх областях на Заході, тільки на Закарпатті можливий короткочасний дощ. У більшості областей України очікується сильний вітер з поривами.

Карта погоди в Україні на середу, 13 жовтня

Коли в Україні потеплішає

У четвер, 14 жовтня, циклон з України піде та у всіх регіонах знову встановиться суха погода. У більшості областей температура підніметься на кілька градусів. Вночі очікується від +2 до +6 градусів, на Сході та півдні +5 +7 градусів. Вдень від +10 до +13 градусів, на півдні та сході до +14 +16 градусів. Можливий сильний вітер з поривами.

Карта погоди в Україні на четвер, 14 жовтня

Таку погоду синоптики обіцяють на всі тривалі вихідні в Україні, з 14 по 17 жовтня. А після 20 жовтня в Україні очікується невелике потепління, до +15 градусів у багатьох областях.

Карта погоди в Києві до кінця жовтня