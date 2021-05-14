Дощі з грозами та літня спека: синоптики здивували прогнозом погоди на вихідні

Вона зазначила, що в суботу парасольки стануть в пригоді жителями західних і північних областей, а в неділю – на Заході, Півдні та частково на сході країни.

"Дощі в суботу очікуються на Заході та півночі України. У неділю дощі пройдуть знову-таки на Заході, з'являться в південній частині та місцями в Харківській області. Всі області, які опинилися поза списком - протягом 15-16 травня істотних опадів не очікують", - повідомила синоптик.

Вітер на вихідних очікується південно-західний з переходом в неділю в південно-східний, невеликий або помірний. А ось в неділю на заході можливий поривчастий.

"Майже літо прийде на вихідних на схід України, там прогнозується +25 +28 градусів. У центральній частині + 20 +25 градусів, на півночі протягом дня +18 + 23 градуси. У південній частині + 22 +27 градусів, в Одеській області +20 + 24 градуси. У західних областях + 16 + 22 градуси", - розповіла Діденко.

У Києві на вихідних пройде гроза, але буде тепло. А похолодання прийде на початку тижня.

"У Києві в суботу пройде дощ, можлива гроза. Температура повітря + 19 + 21 градус. У неділю переважно сухо. Температура повітря + 21 + 23 градуси. Понеділок у Києві очікується дощовим і з невеликим похолоданням", - попередила синоптик.

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