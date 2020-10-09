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Дощів стане більше: погода на вихідних зіпсує настрій

П'ятниця 09 жовтня 2020 12:39
Дощів стане більше: погода на вихідних зіпсує настрій
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні почне погіршуватися вже у неділю

Погода на вихідних в Україні буде досить теплою, але в оновленому прогнозі синоптиків сказано, що дощів буде більше. Частина України опиниться в зоні вологого і туманного повітря, місцями пройдуть дощі.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, погода в суботу буде в більшості областей сухою і теплою.

"Вихідні в Україні будуть теплими. В денні години очікується +16 +20 градусів, на Півдні до +23 градусів. Субота буде в основному сухою, лише в Одеській, Миколаївській областях та в Криму місцями пройдуть дощі", - повідомила синоптик.

А от в неділю дощів стане більше, і вони захоплять більшість регіонів країни. Температура повітря почне знижуватися.

"Свіжіше стане у неділю в західних областях, +13 +16 градусів. У неділю дощів стане більше – Захід, Південь, частково Схід і Центр. У північних областях опади малоймовірні. Вночі та вранці – місцями тумани", - додала Діденко.

У столиці на вихідних прогнозується суха і комфортна погода, без опадів.

"У Києві вихідні обіцяють теплу погоду, без опадів. Жовтень – красивий, поки тепло, без осінніх холодів. Якраз гарний час, щоб погуляти та побути довше на свіжому повітрі", - резюмувала синоптик.

Дощів стане більше: погода на вихідних зіпсує настрій

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко дала детальний прогноз погоди на вихідні дні в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає і піде мокрий сніг.

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