Дощів практично не буде: синоптики розповіли, в які регіони прийде пекельна спека

Погода в Україні 28 липня буде спекотною, сухою і сонячною, дощів не передбачається. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко. За її словами, на Півдні температура повітря досягне +34 градусів тепла. Опади можуть бути тільки в Карпатах, і то короткочасні.

"Неділя в Україні буде спекотною. Скрізь.Температура повітря 28-го липня протягом дня підніметься до: +29+34 градусів на Півдні +26+32 градусів у більшості областей +26+29 градусів на Чернігівщині та Сумщині. Як показує прогностична карта температури повітря, головні спекотні події завтра розгорнуться на Балканах, у Східній Європі і навіть частково на Півночі континенту. Франція дихає - не може надихатися, пекучі +40 градусів нарешті залишили Західну Європу", - написала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

У Києві 28 липня слід очікувати спеку.

"28 липня в Україні дощів практично не буде, хіба що вздовж Карпат та в прикарпатських областях можливі локальні вологі грозові осередки. У Києві неділя очікується сонячною сухою та спекотною, завтра вдень передбачається +28+31 градус. 29-30 липня ще попече, 31 липня-1серпня розпочнеться чергове похолодання", - попередила Діденко.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Синоптик розповіла, що наступні вихідні будуть прохолодними, тому в цей вікенд краще відпочити на природі і насолодитися сонцем і теплом.

Як ми раніше писали, в суботу, 27 липня, у зв'язку зі спекотною та сухою погодою в більшості областей України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

До речі, синоптик попередила про різке похолодання з серпня.