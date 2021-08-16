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Дощ і спека: синоптики розповіли про погоду в Україні

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Понеділок 16 серпня 2021 06:33
Дощ і спека: синоптики розповіли про погоду в Україні Фото: погода в Україні 16 серпня місцями буде з дощем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні 16 серпня дощової в західних областях. На решті території країни без опадів. При цьому скрізь очікується спека.

Про це свідчать дані Укргідрометценру.

На заході дощі. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях буде +31+33. У Рівненській та Волинській областях +29+31. У Закарпатській області спекотніше за все. Тут очікується +32+34.

На півночі без опадів. У Чернігівській області +29+31, в Сумській - +30+32.

У центральних регіонах також без дощів. У Черкаській і Полтавській областях +30+32, в Кіровоградській - +31+33, в Дніпропетровській - +32+34.

На сході теж буде спекотна погода без опадів. У Донецькій, Луганській і Харківській областях буде +29+31.

На півдні без дощів. У Запорізькій області +29+31. У Херсонській і Миколаївській областях +31+33. В Одеській області +30+32.

В окупованому Криму без опадів і +29+31.

У Києві також без дощів. Температура повітря складе +31+33. При цьому буде дути південно-західний вітер 5-10 м/с.

Дощ і спека: синоптики розповіли про погоду в Україні

Погода в Україні 16 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики розповіли про затяжне похолодання, яке увірветься в Україну.

Ми також писали про те, що на цьому тижні про похолодання також повідомила і синоптик Наталка Діденко.

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