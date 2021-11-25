Довів до сліз жінок і дітей: під Полтавою п'яний чоловік влаштував дебош у маршрутці (відео)

Сьогодні, 25 листопада, у Кременчуці Полтавської області п'яний чоловік влаштував дебош у маршрутці. При цьому він сильно налякав дітей.

За словами очевидців, чоловік вранці о 7:35 тримав маршрутку №9 на зупинці вул. Василя Стуса, заважаючи водієві рухатися за маршрутом і розкладом.

"Троє дітей 7-8 років злякалися і попросилися вийти, в одного хлопчика, який їхав сам, сталася істерика. Якась жінка теж плакала та просила відпустити маршрутку, бо діти бояться, але чоловіка це не хвилювало", - розповіла жінка, яка була у цій маршрутці.

В результаті пасажири викликали поліцію. Щоб заспокоїти неадеквата правоохоронцям знадобилося 25 хвилин.

У Кременчуці чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував дебош у маршрутці (відео: YouTube)