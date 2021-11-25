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Довів до сліз жінок і дітей: під Полтавою п'яний чоловік влаштував дебош у маршрутці (відео)

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Кременчук, Четвер 25 листопада 2021 13:44
Довів до сліз жінок і дітей: під Полтавою п'яний чоловік влаштував дебош у маршрутці (відео) Колаж РБК-Україна: у Кременчук п'яний чоловік влаштував дебош у маршрутці
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 25 листопада, у Кременчуці Полтавської області п'яний чоловік влаштував дебош у маршрутці. При цьому він сильно налякав дітей.

Про цей інцидент повідомляє місцеве видання "Кременчуцький ТелеграфЪ".

За словами очевидців, чоловік вранці о 7:35 тримав маршрутку №9 на зупинці вул. Василя Стуса, заважаючи водієві рухатися за маршрутом і розкладом.

"Троє дітей 7-8 років злякалися і попросилися вийти, в одного хлопчика, який їхав сам, сталася істерика. Якась жінка теж плакала та просила відпустити маршрутку, бо діти бояться, але чоловіка це не хвилювало", - розповіла жінка, яка була у цій маршрутці.

В результаті пасажири викликали поліцію. Щоб заспокоїти неадеквата правоохоронцям знадобилося 25 хвилин.

У Кременчуці чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував дебош у маршрутці (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Києві водій маршрутки познущався над літньою жінкою, яка хотіла скористатися правом пільгового проїзду.

При цьому пенсіонерка готова була заплатити за проїзд, але маршрутник вихопив у неї з рук пенсійне посвідчення і викинув його на вулицю.

Ми також писали про те, що у Львові маршрутник збив пішоходів і тягав тіло вулицями.

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Полтавская область маршрутка
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