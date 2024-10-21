Не нужно ехать к ювелиру: 5 способов определить размер кольца дома

Общие советы для измерения размера кольца

Чтобы результаты были наиболее точными, следует подобрать правильное время измерения. Поскольку объем пальцев может изменяться в течение дня, лучше всего совершать расчеты в полдень.

По естественным показателям пальцы правой руки обычно немного больше, чем левой. Поэтому следует учитывать этот факт при определении размера кольца.

Измерение с помощью нити

Для измерения лучше брать толстую нить, чтобы она не была скользкой и не скользила во время измерения. Также лучше взять ее такого цвета, чтобы на ней видна была отметка.

Возьмите нить и обмотайте ее вокруг пальца. Там, где начало совпадает с концом нити, сделайте отметку ручкой. Чтобы измерение было более точным, можете несколько раз обмотать нить вокруг пальца и сделать пометки на всех витках.

Снимите нить с пальца и приложите к линейке. Измерьте длину от начала и до метки. Получившееся число разделите на 3,14, чтобы определить диаметр ювелирного изделия.

Конечный результат будет равен размеру вашего кольца. К примеру, если длина нити 55 см, то, поделив ее на 3,14, получите 17,5 размер.

Обмотайте нитку вокруг пальца, чтобы определить размер кольца (фото: Freepik)

Определите размер с помощью линейки

Вы, наверное, имеете кольцо, размер которого не знаете, но видите, что оно идеально подходит. Есть способ определить размер, измерив изделие линейкой.

Возьмите свое кольцо и положите на лист бумаги. Возьмите ручку или карандаш и обведите внутренний круг изделия. Затем с помощью линейки измерьте диаметр полученного рисунка.

Длина внутреннего диаметра кольца равна размеру. К примеру, если вы получили 15 мм, то размер соответственно 15.

Определяем размер мерной лентой

Если у вас дома есть мерная лента, то она может стать вашей помощницей в определении размера кольца. Этот способ подобен измерению нитью, но он еще проще в исполнении.

Возьмите мерную ленту и окутайте ею палец. Округлите полученное значение до ближайшего миллиметра. Зафиксированное число разделите на 3,14. К примеру, окружность пальца 52 мм, значит идеальный размер кольца 16,5.

Измерьте размер кольца с помощью мерной ленты (фото: Freepik)

Перчатки помогут определить размер

Если вы не нашли под рукой ни нити, ни мерной ленты, то вам помогут перчатки. Вам достаточно знать размер перчаток, чтобы узнать размер кольца.

Каждые перчатки определённого размера соответствуют конкретной толщине пальцев. Если перчатки размера S, то вероятный размер кольца 15,5-16,5, размера M - 16,5-17,5, размера L - 17,5-18,5, размера XL - 18,5-19,5.

Такие измерения будут приблизительными, но все же помогут сориентироваться.

Измерение с помощью полоски бумаги

Возьмите полоску бумаги длиной до 5 см и шириной примерно 1-1,5 см. Если у вас есть подходящее кольцо, обведите полоску по его внутреннему кругу и сделайте отметку. Или вы можете сделать замеры без кольца, обмотав бумагу вокруг пальца и поставив метку.

Разверните полоску бумаги и измерьте длину от края до пометки. Получившуюся длину, как и в предыдущих вариантах, нужно разделить на 3,14. К примеру, ваш результат 50 мм, то размер кольца получается 16.