Придется преодолеть препятствия: знаки Зодиака, которым декабрь принесет трудности

Рак

В декабре планеты не будут благосклонны к Ракам. Переход Марса в Близнецы добавит повышенную нагрузку и заставит потратить больше денег. На профессиональном уровне, несмотря на усилия, результаты будут не слишком блестящи.

У бизнесменов возможны проблемы с партнерами и это негативно скажется на прибыли. Стоит отложить новые проекты до лучших времен. А в последний месяц года стоит отдохнуть и восстановит силы перед новыми свершениями.

Скорпион

Декабрь может принести увольнение, разрывы, напряженность с коллегами, другие проблемы в профессиональной сфере. При ретроградном Марсе в Близнецах возможны взлеты и падения. Вся эта карусель событий может привести к стрессу, который нанесет значительный вред физическому и психическому здоровью.

Во время Полнолуния возможны недоразумения - люди могут неверно истолковать ваши намерения. Вам стоит спокойно во всем разобраться и в будущем за этот сложный период вы получите отличную компенсацию. Любой ценой избегайте конфликтов.

Козерог

Последний месяц года однозначно не станет подарком для Козерогов, особенно в плане работы. Вам придется выполнять сложные задачи, которые явно превышают ваши навыки и способности. Вероятно, вам придется договориться о встрече или тесно сотрудничать с неприятным коллегой.

Полнолуние в Близнецах запустит снежный ком трудностей. Но это коснется многих людей, поэтому одиноко вам не будет.

Будьте очень внимательны и осторожны в личном плане, так как возможны трудности в общении с партнером или с кем-то из близкого окружения. В воздухе будет постоянно витать гроза.