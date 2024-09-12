Следуйте этим 7 советам, чтобы улучшить пищеварение и избежать рака

За что пищеварительная система "скажет спасибо"

Микробиолог и кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, что полезное действие клетчатки (пищевых волокон) для пищеварения проявляется с разных сторон.

Пищевые волокна действуют как "тренажер" для стенок кишечника, предотвращая образование дивертикулов - выпячиваний, где может возникать воспаление. Дивертикулы довольно распространенным явлением для людей старшего возраста.

Клетчатка улучшает пищеварение и предотвращает запоры. Бактерии, живущие в кишечнике, ферментируют пищевые волокна в короткоцепные жирные кислоты.

Рекомендуют ежедневно потреблять 20-30 г клетчатки. Чтобы этого достичь, следуйте таким советам:

следите, чтобы каждый основной прием пищи содержал овощи и фрукты: готовьте салаты, приправляйте каши ягодами и семенами, добавляйте листья салата в бутерброды

выбирайте фрукты и орехи для перекусов

выбирая изделия из муки, отдавайте предпочтение целозерновым

обогащайте свой рацион бобовыми

Добавьте воды

Клетчатка может осуществлять свои полезные функции только при участии воды, впитывая ее как губка. Это делает консистенцию стула мягкой и лишает таких проблем, как запор.

Также достаточное количество воды нужно для нормальной работы пищеварительных ферментов. Предпочитайте обычную воду, пейте ее небольшими порциями в течение дня.

Самый простой способ сориентироваться, достаточно ли воды вы пьете воду - обратить внимание на цвет мочи. Она должна быть соломенного цвета. Если моча слишком темная, вероятно, воды недостаточно.

Контролируйте стресс

Стресс оказывает существенное влияние на работу пищеварительной системы и может вызвать функциональные расстройства, такие как боль в животе, вздутие, запор или диарею.

Также стресс обостряет состояние пациентов с язвой желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и синдромом раздраженного кишечника.

Физическая активность

Движение обеспечивает хорошее кровообращение, в том числе и в брюшной полости, которая может особенно страдать недостаточно подвижным образом жизни.

Физическая активность помогает поддерживать все мышцы тела в тонусе, в том числе вовлеченные в процесс дефекации.

Как двигаться больше:

следует иметь не менее 150 минут активности средней интенсивности или 75 минут активности высокой интенсивности в неделю

эту активность можно распределить равномерно на 4-5 дней

старайтесь избегать длительного сиденья, а работая в малоподвижном положении, каждые полчаса делайте перерывы

отдавайте предпочтение хобби, предусматривающим хоть какое-то привлечение мышц

ходите по комнате, когда разговариваете по телефону

Откажитесь от алкоголя и курения

Следует помнить, что алкоголь и курение входят в список веществ с известным канцерогенным воздействием на организм человека.

Табакокурение способствует не только раку легких, но и полости рта, пищевода и желудка, которые контактируют с продуктами сгорания при курении сигарет.

Алкоголь повышает онкоризики для полости рта, горла и пищевода. Также это касается печени и кишечника.

Даже умеренное употребление алкоголя в сочетании с другими рисками (семейный анамнез рака кишечника, избыточный вес тела и др.) в разы повышает риск развития рака кишечника.

Избегайте также и пассивного курения, таких как вдыхание дыма от сигарет, когда рядом кто-то курит.

Важность состояния зубов

Состояние зубов влияет на то, как тщательно мы пережевываем и можем ли есть твердую пищу, в частности орехи, некоторые овощи и фрукты. В свою очередь, это влияет как на полноту рациона, так и на здоровое пищеварение.

При пережевывании пища измельчается и смачивается слюной. Если этот процесс не происходит должным образом, желудок вынужден выделять больше ферментов и кислоты.

Поэтому важно:

всегда тщательно и без спешки пережевывайте пищу

своевременно лечите зубы, помните о профилактических осмотрах каждый год

уделяйте достаточно внимания ежедневной зубной гигиене

Избегайте переедания

Когда мы переедаем, желудок растягивается, процесс пищеварения усложняется. Как следствие, появляются изжога, боль и тяжесть в животе, вздутие. Лучше придерживаться таких советов: