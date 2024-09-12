Следуйте этим 7 советам, чтобы улучшить пищеварение и избежать рака

Пищеварительная система особенно нуждается в уходе, ведь она довольно чувствительна к стрессу и одна из первых, кто страдает от вредных привычек. Ее состояние влияет на здоровье всех остальных систем организма. Поэтому следует избегать некоторых вредных привычек.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Микробиолог и кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, что полезное действие клетчатки (пищевых волокон) для пищеварения проявляется с разных сторон.
Пищевые волокна действуют как "тренажер" для стенок кишечника, предотвращая образование дивертикулов - выпячиваний, где может возникать воспаление. Дивертикулы довольно распространенным явлением для людей старшего возраста.
Клетчатка улучшает пищеварение и предотвращает запоры. Бактерии, живущие в кишечнике, ферментируют пищевые волокна в короткоцепные жирные кислоты.
Рекомендуют ежедневно потреблять 20-30 г клетчатки. Чтобы этого достичь, следуйте таким советам:
Клетчатка может осуществлять свои полезные функции только при участии воды, впитывая ее как губка. Это делает консистенцию стула мягкой и лишает таких проблем, как запор.
Также достаточное количество воды нужно для нормальной работы пищеварительных ферментов. Предпочитайте обычную воду, пейте ее небольшими порциями в течение дня.
Самый простой способ сориентироваться, достаточно ли воды вы пьете воду - обратить внимание на цвет мочи. Она должна быть соломенного цвета. Если моча слишком темная, вероятно, воды недостаточно.
Стресс оказывает существенное влияние на работу пищеварительной системы и может вызвать функциональные расстройства, такие как боль в животе, вздутие, запор или диарею.
Также стресс обостряет состояние пациентов с язвой желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и синдромом раздраженного кишечника.
Движение обеспечивает хорошее кровообращение, в том числе и в брюшной полости, которая может особенно страдать недостаточно подвижным образом жизни.
Физическая активность помогает поддерживать все мышцы тела в тонусе, в том числе вовлеченные в процесс дефекации.
Как двигаться больше:
Следует помнить, что алкоголь и курение входят в список веществ с известным канцерогенным воздействием на организм человека.
Табакокурение способствует не только раку легких, но и полости рта, пищевода и желудка, которые контактируют с продуктами сгорания при курении сигарет.
Алкоголь повышает онкоризики для полости рта, горла и пищевода. Также это касается печени и кишечника.
Даже умеренное употребление алкоголя в сочетании с другими рисками (семейный анамнез рака кишечника, избыточный вес тела и др.) в разы повышает риск развития рака кишечника.
Избегайте также и пассивного курения, таких как вдыхание дыма от сигарет, когда рядом кто-то курит.
Состояние зубов влияет на то, как тщательно мы пережевываем и можем ли есть твердую пищу, в частности орехи, некоторые овощи и фрукты. В свою очередь, это влияет как на полноту рациона, так и на здоровое пищеварение.
При пережевывании пища измельчается и смачивается слюной. Если этот процесс не происходит должным образом, желудок вынужден выделять больше ферментов и кислоты.
Поэтому важно:
Когда мы переедаем, желудок растягивается, процесс пищеварения усложняется. Как следствие, появляются изжога, боль и тяжесть в животе, вздутие. Лучше придерживаться таких советов:
Ранее мы сообщали о витаминах, которые могут причинить вред желудку.
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