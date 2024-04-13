Опыт из ежедневной практики. Научные достижения украинского нейрохирурга Алексея Ерошкина

Профессиональный путь доктора начался с учебы в Полтаве, затем – в Киеве, где доктор получил магистерскую степень по нейрохирургии. Пройдя интернатуру в областной клинической больнице, продолжил обучение в Институте нейрохирургии им. А.П.Ромоданова в Киеве. Регулярно участвуя в научных исследованиях, смог также успешно защитить диссертацию и получил научную степень кандидата медицинских наук по специальности "нейрохирургия".

Алексею представилась уникальная возможность обучаться на базе кафедры нейрохирургии университета Максимилиана в Мюнхене под руководством выдающихся докторов. Продолжив врачебную практику, выполнял множество сложных операций. В разное время также работал в клинике "Борис", что также помогло усовершенствовать навыки в выполнении операций.

Далее, уже работая в Центральном госпитале МВД Украины, врач продолжил практиковать нейрохирургию и расширил свои навыки, работая с самыми разнообразными и сложными клиническими случаями.

Профессиональный рост доктора был укреплен благодаря участию в различных практических курсах и обучении в ведущих клиниках Европы и мира. Так, участие в обучающих курсах прикладной хирургии Medtronic Academy дало возможность овладеть навыками нейромодуляции в лечении болевых синдромов и использованием систем малоинвазивной стабилизации позвоночника.

Также Алексей Ерошкин был докладчиком и учителем на Naton Academy Instructional Courses в Пекине, активно участвует в профессиональных ассоциациях, таких как EANS, IASP, UAN и УАИБ.

Доктор первым в Украине стал использовать методику торакальной симпатэктомии – хирургии на отделах вегетативной нервной системы, позволяющей пациентам избавиться от стойкого болевого синдрома, проявлений гипергидроза и других проблем. Под руководством Алексея Ерошкина методику существенно усовершенствовали: был запатентован прибор, который позволяет выполнять такую операцию только с одним разрезом. Впоследствии такой метод стали использовать и другие врачи.

От болевого синдрома до военных травм. Достижения доктора в хирургии

На своем основном месте работы, в медицинском Центре МВД, внедрил и широко использует в практике новые оперативные вмешательства по декомпрессии лицевого и тройничного черепно-мозговых нервов с использованием ультразвукового интраоперационного доплера и нейромониторинга. Также оперирует пациентов со сколиозом, онкологическими заболеваниями. Врач активно занимался разработкой клинических протоколов и стандартов лечения, гарантируя высокое качество медицинских услуг.

Во время войны основная категория пациентов доктора и его команды – военные с различного рода ранениями. Выполняя большое количество операций, стал широко практиковать краниопластику – операцию по восстановлению и реконструкции костной структуры черепа, чтобы исправить дефекты, восстановить поврежденные участки.

Помимо внедрения новых методов лечения в госпитале МВД, доктор также ввел в практику передовые методы в медицинском центре "MedClinic", обучил большое количество специалистов смежных специальностей. На сегодня доктор является одним из ведущих экспертов в области альгологии в украинской медицине.

Алексей Ерошкин присоединился к престижной научной группе при Институте кардиологии и кардиохирургии в Киеве, проводившей передовые исследования в области хирургии вегетативной нервной системы. Успешно адаптировал и внедрил в украинскую нейрохирургическую практику инновационный метод лечения хронической боли, в том числе болей, связанных с раком поджелудочной железы – симпатолизис. Метод завоевал широкое признание среди специалистов и стал неотъемлемой частью современной нейрохирургии в Украине.

Фактически по всем направлениям, которыми занимается доктор и команда нейрохирургов под его руководством, публикуются научные статьи в украинских и международных изданиях. Кроме работ в направлении торакальной симпатэктомии, активно продолжаются разработки при болевых синдромах в онкологии и другим темам.

"Как правило, весь наш хирургический опыт по разным направлениям "упаковывается" в научные статьи, научные публикации с описанием полученных результатов. Статьи проходят рецензирование и издаются в основном в международных изданиях. Такие статьи проходят глубокие проверки цензорами и после детального изучения допускаются к публикации. Именно такая глубокая оценка публикаций дает нашим статьям высокий индекс цитируемости", – отмечает доктор.

Высокая планка. В каких изданиях публикуют статьи Алексея Ерошкина

Доктор регулярно участвует с докладами на конференциях, конгрессах Украины и Европы, публикует статьи в профессиональных медицинских журналах Украины, Европы и Америки, которые цитируются в международных наукометрических базах данных SCOPUS и Web of Science.

Статьи Алексея Ерошкина и его коллег-нейрохирургов, которые тоже регулярно публикуются, имеют научную ценность, цитируются коллегами по всему миру и в частности в Европе. Фактически таким образом создается база для дальнейшего изучения той или иной проблемы.

"Все данные для научных публикаций берутся нами из ежедневной практики, непосредственно из операционных. Данные складываются, анализируются, делаются выводы и подаются в виде публикаций. В контексте больших международных конгрессов нужно понимать, что не все научные материалы доходят до докладов. Как и статьи для научных журналов, они проходят отбор, и отбираются только лучшие. К примеру, из трех докладов специальными комиссиями может быть принят только один. В этом плане мы держим высокую планку", – рассказывает об особенностях публикаций Алексей Андреевич.

"Мы сотрудничаем с ведущими мировыми ассоциациями и издательствами, где публикуются самые передовые работы, и даже открытия. Также у нашей команды достаточно плотный график по различного рода стажировкам. В последнее время нас все чаще приглашают выступить в качестве спикеров на кратковременные курсы, где идет интенсивная работа с группой до 10 человек. До последнего момента я активно сотрудничал с Пекинским университетом в Китае. При учебном заведении есть академия для врачей Naton Academy, куда приглашают международных спикеров. Также неоднократно читал курс лекций в Европе", – рассказывает нейрохирург.

Кроме работы над собственными публикациями в профильных изданиях, Ерошкин выступает в роли рецензента статей украинского нейрохирургического журнала и других профильных изданий. Проводит оценку статей на их научную ценность и определяет, могут ли они быть опубликованы либо отправлены на доработку.

На XVII Всемирном Конгрессе Нейрохирургии, который проходил в Боготе в 2022 году, Колумбия, Алексей Ерошкин поделился результатами его исследований, представив два доклада, которые раскрыли суть инновационного подхода к лечению гипергидроза и блашинг синдрома, используя высокотехнологичное оборудование и свое личное изобретение. Оба доклада были включены в сборник тезисов конгресса и отражали важность моих исследований в области нейрохирургии и лечения сложных состояний, связанных с нарушениями функций вегетативной нервной системы.

Участие в международных конференциях помогает получить передовой опыт и обменяться знаниями с коллегами, а в дальнейшем уже в практике – увеличивать качество и эффективность хирургических вмешательств, сроки пребывания пациента в медучреждении, считает Алексей.

"Участвуя в подобных событиях, мы не только совершенствуем существующие методики, но и открываем для себя новые, а дальше используем их с применением современного медицинского оборудования, такое как ультразвуковой костный нож и других. Мы комбинируем методы лечения, работаем на стыке нескольких специальностей и берем в работу сложные кейсы", – отмечает нейрохирург.

В будущем хирургия так или иначе будет и далее двигаться к меньшей травматичности, будет становиться более кастомизированной и будет еще больше направлена на решение индивидуальных проблем в каждом конкретном случае, уверен Алексей Ерошкин.

"В нейрохирургии сегодня все меньше стандартизации, но больше индивидуализации. С появлением нового оборудования и новых методов наша работа становится еще более эффективной. В будущем все будет еще больше направлено на то, чтобы пациент проводил в медучреждении меньше времени. А междисциплинарный подход позволит рассматривать каждый случай более эффективно. А это в свою очередь улучшает прогнозы о том, как быстро восстановится пациент", – прогнозирует доктор.