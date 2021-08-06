Досягти 70% вакцинованих в Україні до кінця літа нереально, - епідеміолог

Вакцинація в Україні здійснюється не такими швидкими темпами, як того би хотілося чиновникам. Щоб пришвидшити цей процес, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін навіть пропонує скоротити термін між першою та другою дозою вакцини . Але це суттєво не вплине на загальну ситуацію.

За її словами, рішення про скорочення терміну між щепленнями в ідеалі мають ухвалювати виробники вакцин.

"На початку вакцинації в Україні була одна вакцина і термін був збільшений. Збільшувати або зменшувати терміни між вакцинаціями можна, але це мають робити виробники вакцин, а не лікарі чи чиновники. Саме вони проводять клінічні дослідження, слідкують за ситуацією, і якщо виробники приходять до висновку, що можна скоротити термін між вакцинацією, то для цього готуються відповідні документи у реєстраційне досьє," - каже експерт.

Далі обирається найкращий момент для другої дози, бо весь сенс другої дози - посилити першу дозу і збільшити кількість антитіл, як мають виробляти після введення вакцини.

"Вакцинація проти коронавірусу існує менше ніж рік, період спостережень досить невеликий, тому процес динамічний. Можуть бути зміни й це потрібно спокійно сприймати... Досягти 70% вакцинованих до кінця літа нереально. Якщо у нас є потреба вакцинувати людей і досягти необхідного захисту, то тут пришвидшення вакцинації неправильне. Зрозуміло, що потрібно виконувати обіцянки, але цифри тут не головне. Головне - щоб люди були захищені. Звичайно, треба вакцинувати за планом, але поспішати не зовсім коректно", - пояснила Мухарська.