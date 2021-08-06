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Достичь 70% вакцинированных в Украине до конца лета нереально, - эпидемиолог

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Пятница 06 августа 2021 18:35
Достичь 70% вакцинированных в Украине до конца лета нереально, - эпидемиолог В Украине не смогут вакцинировать 70% населения до конца лета (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Вакцинация в Украине осуществляется не такими быстрыми темпами, как того бы хотелось чиновникам. Чтобы ускорить этот процесс, главный санитарный врач страны Игорь Кузин даже предлагает сократить срок между первой и второй дозой вакцины. Но это существенно не повлияет на общую ситуацию.

Почему достичь 70% вакцинированных до конца лета невозможно - пояснила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в интервью "Громадського радіо".

По ее словам, решение о сокращении срока между прививками в идеале должны принимать производители вакцин.

"В начале вакцинации в Украине была одна вакцина и срок был увеличен. Увеличивать или уменьшать сроки между вакцинациями можно, но это должны делать производители вакцин, а не врачи или чиновники. Именно они проводят клинические исследования, следят за ситуацией, и если производители приходят к выводу, что можно сократить срок между вакцинацией, то для этого готовятся соответствующие документы в регистрационное досье", - говорит эксперт.

Далее выбирается лучший момент для второй дозы, потому что весь смысл второй дозы - усилить первую дозу и увеличить количество антител, как должны производить после введения вакцины.

"Вакцинация против коронавируса существует меньше года, период наблюдений достаточно небольшой, поэтому процесс динамичный. Могут быть изменения и это нужно спокойно воспринимать... Достичь 70% вакцинированных к концу лета нереально. Если у нас есть потребность вакцинировать людей и достичь необходимой защиты, то здесь ускорение вакцинации неправильное. Понятно, что нужно выполнять обещания, но цифры здесь не главное. Главное - чтобы люди были защищены. Конечно, надо вакцинировать по плану, но спешить не совсем корректно", - пояснила Мухарская.

Напомним, недавно врач назвал характерные признаки "Дельты", которые не проявлялись при COVID ранее.

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Вакцинация
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