Доставка Glovo знову доступна в Україні: в яких містах вона працює

Сервіс доставки Glovo через війну працює тільки в 24 містах України. На жаль, компанія скоротила кількість кур'єрів в три рази через небезпечну ситуацію.

Де зараз працює Glovo

Кур'єри розвозять замовлення в основному в західних регіонах, а також у Києві, Одесі, Дніпрі, Полтаві.

"Звичайно, ми не можемо відкритися в Чернігові, в Харкові. Хоча деякі наші співробітники знаходяться в цих містах", - розповів керівник Glovo Євген Тришин.

У регіонах, де йдуть бойові дії, працюють кур'єри-волонтери. Вони за власною ініціативою розвозять літнім людям і постраждалим в укриттях продукти, їжу, гуманітарну допомогу.

Після вторгнення РФ в Україну сервіс тимчасово призупинив роботу, але зараз послуги відновлені.

"Зона покриття, де ми можемо надавати послуги, така ж, як і до війни. Доставка продуктів - бізнес-опція, що почала відновлюватися першою. У довоєнні часи цей бізнес був третім за обсягами виручки після доставки з ресторанів і "темних" кухонь", - зазначив керівник сервісу.

За його словами, як тільки буде можливість - Glovo повернеться в інші міста і надаватиме послуги.