Доставка Glovo знову доступна в Україні: в яких містах вона працює
Сервіс доставки Glovo через війну працює тільки в 24 містах України. На жаль, компанія скоротила кількість кур'єрів в три рази через небезпечну ситуацію.
Про це пише Forbes.ua.
Де зараз працює Glovo
Кур'єри розвозять замовлення в основному в західних регіонах, а також у Києві, Одесі, Дніпрі, Полтаві.
"Звичайно, ми не можемо відкритися в Чернігові, в Харкові. Хоча деякі наші співробітники знаходяться в цих містах", - розповів керівник Glovo Євген Тришин.
У регіонах, де йдуть бойові дії, працюють кур'єри-волонтери. Вони за власною ініціативою розвозять літнім людям і постраждалим в укриттях продукти, їжу, гуманітарну допомогу.
Після вторгнення РФ в Україну сервіс тимчасово призупинив роботу, але зараз послуги відновлені.
"Зона покриття, де ми можемо надавати послуги, така ж, як і до війни. Доставка продуктів - бізнес-опція, що почала відновлюватися першою. У довоєнні часи цей бізнес був третім за обсягами виручки після доставки з ресторанів і "темних" кухонь", - зазначив керівник сервісу.
За його словами, як тільки буде можливість - Glovo повернеться в інші міста і надаватиме послуги.
Як ми писали раніше, сервіс Glovo запускає безкоштовну доставку продукції у Києві, Одесі та Дніпрі. Кошти не зніматимуться за доставку продуктів протягом квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.