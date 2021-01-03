Як достроково припинити самоізоляцію після подорожей за кордон: з'явилася інструкція

Для того, щоб українцям достроково припинити обов'язкову самоізоляцію в разі повернення з-за кордону, досить зробити ПЛР-тест, який повинен показати негативний результат. У Центрі громадського здоров'я пояснили, як правильно припинити самоізоляцію навіть якщо тестування проводилося не в Україні.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Центру громадського здоров'я в Facebook.

"Є певний перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров'я. Лабораторії, яких немає в списку, не мають доступу до системи, а, отже, не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток "Дій вдома", - зазначають у центрі.

При цьому лабораторія в якій проводилося тестування на коронавірус в обов'язковому порядку повинна внести негативний результат тесту в електронну базу, тільки так можливо зняття з самоізоляції для тих, хто прибув з-за кордону.

У Центрі громадського здоров'я підкреслюють, що номер телефону, вказаний для здачі аналізу повинен відповідати тому, до якого прикріплено додаток "Дій вдома".

Уточнюється також, що, якщо ПЛР-тест був зданий до вильоту на території іншої країни, можливо, повторно його можна буде не проводити.

"Якщо ви вже маєте результати негативного тесту ПЛР, виконаного за кордоном (є інформація англійською або українською), але прикордонники змусили встановили програму "Дій вдома". Відправте запит в Центр громадського здоров'я", - додали у заяві.

Інструкція, як достроково припинити обов'язкову самоізоляцію в разі повернення з-за кордону

Нагадаємо, що раніше в кінці грудня 2020 року Україна змінила список країн "червоної зони".

До цього повідомлялося, що Україна не буде вводити заборону на в'їзд з Великобританії через новий штам коронавірусу, однак для приїжджих з цієї країни буде діяти ряд обмежень.