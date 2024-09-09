Исследователи нашли "чрезвычайно дешевый и простой" способ сократить простуду у детей на 2 дня

Британские исследователи утверждают, что назальные капли с гипертоническим раствором могут сократить насморк у ребенка на два дня и снизить риск заболевания членов семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eurek Alert.
Профессор Эдинбургского университета Стив Каннингем сообщил, что дети болеют от 10 до 12 раз в год инфекциями верхних дыхательных путей, которые мы называем простудными заболеваниями.
"Есть лекарства для облегчения симптомов, такие как парацетамол и ибупрофен, но нет лекарства, которое могло бы облегчить простуду быстрее", - сказал он.
Исследователи научили родителей, как делать и применять капли с соленой водой в носу своих детей. Три капли вводили в каждый носовой ход по крайней мере четыре раза в день, пока 150 маленьким детям не стало лучше.
"Мы обнаружили, что дети, применявшие капли для носа с соленой водой, имели симптомы простуды в среднем в течение шести дней, тогда как те, кто получал обычный уход, имели симптомы в течение восьми дней", - сказал Каннингем.
Дети, получавшие соленые капли в нос, также нуждались в меньшем лечении во время болезни.
Лишь 46% семей, закапывавших нос, сообщили, что члены семьи подхватили простуду ребенка, против 61% других семей.
82% родителей сказали, что капли в нос помогли их ребенку быстро выздороветь, а 81% заявили, что они будут использовать капли в будущем.
Исследование в скором времени будет представлено на конгрессе Европейского респираторного общества в Вене, Австрия.
Главный исследователь исследования, вирусолог-консультант Сандип Рамалингам, отметил, что жители Южной Азии часто используют растворы соленой воды для лечения простуды.
Читайте также, что это чудо-настойка поможет при инфекциях и артрите.
Также мы писали о натуральном продукте сражающегося не только с бактериями, но и с вирусами и грибками.