Исследователи нашли "чрезвычайно дешевый и простой" способ сократить простуду у детей на 2 дня

Что известно об исследовании

Профессор Эдинбургского университета Стив Каннингем сообщил, что дети болеют от 10 до 12 раз в год инфекциями верхних дыхательных путей, которые мы называем простудными заболеваниями.

"Есть лекарства для облегчения симптомов, такие как парацетамол и ибупрофен, но нет лекарства, которое могло бы облегчить простуду быстрее", - сказал он.

Исследователи научили родителей, как делать и применять капли с соленой водой в носу своих детей. Три капли вводили в каждый носовой ход по крайней мере четыре раза в день, пока 150 маленьким детям не стало лучше.

"Мы обнаружили, что дети, применявшие капли для носа с соленой водой, имели симптомы простуды в среднем в течение шести дней, тогда как те, кто получал обычный уход, имели симптомы в течение восьми дней", - сказал Каннингем.

Дети, получавшие соленые капли в нос, также нуждались в меньшем лечении во время болезни.

Лишь 46% семей, закапывавших нос, сообщили, что члены семьи подхватили простуду ребенка, против 61% других семей.

82% родителей сказали, что капли в нос помогли их ребенку быстро выздороветь, а 81% заявили, что они будут использовать капли в будущем.

Исследование в скором времени будет представлено на конгрессе Европейского респираторного общества в Вене, Австрия.

Главный исследователь исследования, вирусолог-консультант Сандип Рамалингам, отметил, что жители Южной Азии часто используют растворы соленой воды для лечения простуды.