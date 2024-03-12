"До сих пор не верю, что был в аду": история врача из фильма "20 дней в Мариуполе" в музее "Голоса мирных"

В больнице смешались день и ночь. В операционный зал поставили два стола, чтобы врач и анестезиолог оперировали одновременно двух человек. Спали медики тут же, в коридоре.

"Новых пациентов регистрировали только в первые сутки, дальше не было смысла. Раненых привозили круглосуточно. В основном с травмами, полученными на улице во время прилетов", - вспоминает Александр.

Он не считает себя эмоциональным человеком. Однако когда из-за вражеского обломка оборвалась жизнь маленькой девочки, сдержаться не смог. Этот момент, где он обращается к Путину, попал на камеру журналистов и быстро разлетелся новостями.

"Корреспонденты работали в нашей больнице. Та действительность, которую они сняли - капля в море. Я часто вспоминаю те события и до сих пор не верю, что был в аду. В больнице не было ни еды, ни тепла, ни воды. Мы пили воду из пеной, из пожарной машины, потому что не было другой", - рассказывает Александр.

Коллекция историй других героев этой картины здесь: https://bit.ly/48Qmzh0

История Александра вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.