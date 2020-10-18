Дорожнім рухом у Києві керуватиме штучний інтелект: що відомо

Автомобільна пробка в Києві (фото: РБК-Україна)

Київський Центр організації дорожнього руху закупить спеціальну систему

В Україні розв'язувати проблему із заторами на дорогах будуть за допомогою системи на базі штучного інтелекту, яка керуватиме трафіком. Нововведення хочуть застосувати в Києві, і для цих цілей закуплять програму по підрахунку та аналізу поведінки авто за допомогою ШІ.

Система буде керувати світлофорами та аналізувати пробки. Про це розповів київський активіст Сергій Пасюта у своєму Facebook.

Тендери на закупівлю обладнання - самої програми, 19 відеокамер і системи обробки та зберігання інформації - вже з'явилися на сайті Prozorro.

Що робитиме нова система

підраховувати в будь-яку погоду і час доби 24/7 в автоматичному режимі кількість транспорту на дорогах в будь-які сторони, в тому числі в "пробці", "тягучці", при проїзді розмежувальної лінії чи в разі відсутності такої лінії. Одна камера здатна встежити за 40 авто. Допустима помилка:

виявляти та характеризувати автомобілі по марці, моделі, поколінню, за кольором кузова, по проміжку часу, адресою, джерелах даних. Допустима помилка:

розрізняти громадський транспорт (насамперед тролейбуси та автобуси) та автоматично давати необхідну команду апаратного комплексу, який контролює перемикання кольору на світлофорі;

забезпечувати можливість перегляду отриманих даних і пошуку за вказаними параметрами. Зокрема: перегляд і експорт таблиці з усіма визначеними характеристиками, зазначенням часу і місця фіксації, посилання на файл з відео (короткий відеоролик, що включає 10 секунд до і після моменту фіксації), до таблиці додається фото об'єкта;

забезпечувати можливість управління завданнями обробки даних, їх перегляду та аналізу, формування необхідних аналітичних звітів, таблиць, графічних ілюстрацій, тощо;

аналізувати відео потоки з різних типів камер з їх якісними характеристиками (локація, кут огляду, тип картинки, розмір картинки, кількість кадрів в секунду, тип потоку передачі кадрів тощо), а також надавати можливість змінювати або додавати потоки, камери, локації тощо.

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