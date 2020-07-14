Дорога смерті: яка траса під Києвом вважається найнебезпечнішою за ДТП

Обухівська траса (колаж РБК-Україна)

Старообухівська траса під Києвом вважається найбільш небезпечною для життя

Старообухівська траса під Києвом не просто так називається "дорогою смерті". Люди її охрестили так за величезну кількість страшних аварій, які тут відбуваються.

На ділянці в 15 кілометрів щороку фіксують понад триста аварій. Звичайна траса регіонального значення з ідеальним дорожнім покриттям і незавантажена фурами повинна бути зразком безпечного руху.

Втім, дорога має свою особливість. Нею щодня пересуваються жителі елітної Конча-Заспи, серед них учасники списку українського Forbes і майже третина українських парламентаріїв. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Наприклад, у 2018 році на цій дорозі сталася страшна ДТП. Один з автомобілів вилетів на зустрічну та врізався в інший. Удар був такий, що машини вибухнули, а потім загорілися. Рятувальники прибули на місце ДТП, але чоловік і жінка і дитина згоріли живцем в салоні.

В 2019 році в районі Кончі-Заспи в ДТП загинули троє людей. Автомобіль "Таврія" лоб в лоб зіткнувся в Folkswagen.

Кожен рік на цій трасі поліція фіксує більш, ніж 300 аварій. Головними причинами аварій є перевищення швидкості та порушення дистанції.

Нагадаємо, що на цій трасі 12 липня сталася смертельна аварія за участю трьох автомобілів. Антон Желепа перебував за кермом елітного позашляховика Mercedes GLE 250D 4 Matic. Він відбувся забоями, а четверо з п'яти членів сім'ї Hyundai Tucson загинули. Дружина, чоловік та 8-річна дочка на місці, 10-річний син - у лікарні.

Старообухівську трасу називають дорогою смерті (відео: ТСН)

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