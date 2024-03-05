Диетолог рассказала, можно ли принимать витамины на голодный желудок: это важно знать
Витамины являются важными веществами, необходимыми для поддержания здоровья и нормального функционирования организма. Они играют ключевую роль в обмене веществ. Важно знать, что произойдет, если принимать витамины на голодный желудок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Как правильно принимать витамины
Большинство здоровых взрослых людей получают витамины посредством правильного полноценного питания. Остальные же регулярно принимают витаминные добавки.
В частности, многие люди не уверены, можно ли принимать витамины натощак.
Диетолог Кристи Браун рассказала, что некоторые типы витаминов, в частности такие как витамины A, D, E и K, "могут быть особенно жесткими натощак и могут привести к желудочно-кишечным проблемам". Обычно рекомендуется принимать эти типы витаминов с пищей, чтобы помочь смягчить побочные эффекты и улучшить усвоение.
Если принимать их на голодный желудок, то может возникнуть тошнота, боль в желудке, судороги и даже рвота.
Браун рекомендует съесть горсть орехов, чтобы помочь "настроить пищеварительную систему" и обеспечить усвоение для витаминов.
Врач-диетолог Стейси Робертс-Дэвис, говорит, что нужно есть по крайней мере за 30 минут до приема любых витаминов, которые могут вызвать желудочно-кишечный дистресс. Это поможет привести вашу пищеварительную систему в движение, что может дополнительно способствовать усвоению.
Важно перед приемом витаминов читать инструкцию.
Как выбрать
Витамины - это биологически активные вещества. Перед тем, как выбрать, какие именно витамины вам наиболее необходимы, следует следовать таким советам:
- Консультация с врачом - прежде и главное, перед тем как начать принимать любые витамины, в частности витаминные комплексы, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Он сможет определить, какие именно витамины вам нужны, учитывая ваше состояние здоровья и особенности организма
- Разнообразие диеты - постарайтесь сбалансировать рацион, включая разные виды продуктов. Потребление различных продуктов помогает получать все необходимые витамины с едой
- Качество продуктов - выбирайте качественные продукты, поскольку качество сырья влияет на содержание витаминов
Правила потребления витаминов
Чтобы витамины хорошо усваивались, необходимо:
- Соблюдать дозировку - для каждого витамина существует оптимальная суточная доза, которую следует соблюдать. Чрезмерное потребление определенных витаминов может быть вредным для здоровья
- Время приема - некоторые витамины лучше всего усваиваются в определенное время дня или вместе с едой
- Комбинирование витаминов - некоторые витамины взаимодействуют между собой, усиливая или ослабляя действие друг друга. Поэтому важно знать, какие витамины можно комбинировать, а какие - нет
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